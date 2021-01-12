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    Авто

    Названо Топ-10 б/у автомобілів, які купували українці у 2020 році

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    У реєстраціях минулого року 4 з 5 авто були імпортним секонд-хендом - Названо Топ-10 б/у автомобілів, які купували українці у 2020 році
    У реєстраціях минулого року 4 з 5 авто були імпортним секонд-хендом

    У 2020 році українці купили понад 350 тис. б/у автомобілів – це 80% всього авторинку країни

    Компанія «Укравтопром» повідомила, що за підсумками 2020 роки українці придбали 353,4 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів.

    Тільки за грудень на українські номери перейшли понад 40 тис. б/у автомобілів, ввезених з-за кордону (+ 31% в порівнянні з груднем 2019 роки) – більша кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду фіксувалося 22 місяці тому.

    З урахуванням того, що продажі нових автомобілів в Україні за 2020 рік склали 85,5 тис. штук, розмитнені б/у екземпляри зайняли 80% первинного ринку легкових авто – тобто 4 з 5 вперше зареєстрованих в минулому році автомобілів були імпортними секонд-хендом .

    Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок очікувано стала німецька Volkswagen – за дванадцять місяців минулого року українці привезли і зареєстрували 58,518 старих VW.

    Другий результат у Ford - власниками ненових автомобілів цієї марки стали 33,811 українських автомобілістів.

    На третьому місці Skoda з результатом 28,782 розмитнених і зареєстрованих машин.

    Повністю Топ-10 найпопулярніших в Україні брендів б/у автомобілів виглядає наступним чином:

    • Volkswagen - 58,518 шт
    • Ford - 33,811 шт
    • Skoda - 28,782 шт
    • Renault - 27,771 шт
    • Opel - 19,668 шт
    • Hyundai - 19,402 шт
    • Nissan - 18,599 шт
    • Toyota - 12,841 шт
    • Audi - 12,242 шт
    • Mazda - 11,842 шт.
    euauto2020
    Хто саме закуповував елітний транспорт за державний кошт читайте у матеріалі «Главкома»:
    Теги: українці автомобіль транспорт
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