Названо Топ-10 б/у автомобілів, які купували українці у 2020 році

У реєстраціях минулого року 4 з 5 авто були імпортним секонд-хендом

У 2020 році українці купили понад 350 тис. б/у автомобілів – це 80% всього авторинку країни

Компанія «Укравтопром» повідомила, що за підсумками 2020 роки українці придбали 353,4 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів.

Тільки за грудень на українські номери перейшли понад 40 тис. б/у автомобілів, ввезених з-за кордону (+ 31% в порівнянні з груднем 2019 роки) – більша кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду фіксувалося 22 місяці тому.

З урахуванням того, що продажі нових автомобілів в Україні за 2020 рік склали 85,5 тис. штук, розмитнені б/у екземпляри зайняли 80% первинного ринку легкових авто – тобто 4 з 5 вперше зареєстрованих в минулому році автомобілів були імпортними секонд-хендом .

Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок очікувано стала німецька Volkswagen – за дванадцять місяців минулого року українці привезли і зареєстрували 58,518 старих VW.

Другий результат у Ford - власниками ненових автомобілів цієї марки стали 33,811 українських автомобілістів.

На третьому місці Skoda з результатом 28,782 розмитнених і зареєстрованих машин.

Повністю Топ-10 найпопулярніших в Україні брендів б/у автомобілів виглядає наступним чином:

Volkswagen - 58,518 шт

Ford - 33,811 шт

Skoda - 28,782 шт

Renault - 27,771 шт

Opel - 19,668 шт

Hyundai - 19,402 шт

Nissan - 18,599 шт

Toyota - 12,841 шт

Audi - 12,242 шт

Mazda - 11,842 шт.