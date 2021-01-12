Названо Топ-10 б/у автомобілів, які купували українці у 2020 році
У 2020 році українці купили понад 350 тис. б/у автомобілів – це 80% всього авторинку країни
Компанія «Укравтопром» повідомила, що за підсумками 2020 роки українці придбали 353,4 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів.
Тільки за грудень на українські номери перейшли понад 40 тис. б/у автомобілів, ввезених з-за кордону (+ 31% в порівнянні з груднем 2019 роки) – більша кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду фіксувалося 22 місяці тому.
З урахуванням того, що продажі нових автомобілів в Україні за 2020 рік склали 85,5 тис. штук, розмитнені б/у екземпляри зайняли 80% первинного ринку легкових авто – тобто 4 з 5 вперше зареєстрованих в минулому році автомобілів були імпортними секонд-хендом .
Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок очікувано стала німецька Volkswagen – за дванадцять місяців минулого року українці привезли і зареєстрували 58,518 старих VW.
Другий результат у Ford - власниками ненових автомобілів цієї марки стали 33,811 українських автомобілістів.
На третьому місці Skoda з результатом 28,782 розмитнених і зареєстрованих машин.
Повністю Топ-10 найпопулярніших в Україні брендів б/у автомобілів виглядає наступним чином:
- Volkswagen - 58,518 шт
- Ford - 33,811 шт
- Skoda - 28,782 шт
- Renault - 27,771 шт
- Opel - 19,668 шт
- Hyundai - 19,402 шт
- Nissan - 18,599 шт
- Toyota - 12,841 шт
- Audi - 12,242 шт
- Mazda - 11,842 шт.