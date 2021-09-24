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    Правила видачі водійських прав змінено. Що треба знати автолюбителям

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    Уряд змінив правила видачі водійських прав - Правила видачі водійських прав змінено. Що треба знати автолюбителям
    Уряд змінив правила видачі водійських прав
    Фото з відкритих джерел

    В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень. Тепер в них з’являться нові позначки

    Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер з’являться нові позначки в водійських правах, повідомляє видання finance.ua.

    Нові позначки в водійських правах

    Водійські права нового зразка, зокрема, міститимуть інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

    • медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;
    • пристосування транспортного засобу – тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;
    • обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

    Наприклад, якщо практичний іспит з водіння здавався на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то їздити на авто з механікою буде заборонено. Або якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

    Процедура складання іспитів на нові водійські права

    Внесено зміни і до процедури складання іспитів на отримання водійських прав в Україні. У разі відкриття відразу двох категорій іспит здається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

    • DE відносно D1E;
    • D відносно до D1;
    • CE відносно до C1E;
    • C відносно до C1;
    • A відносно до A1.

    До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

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    Теги: ПДР
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    Правила видачі водійських прав змінено. Що треба знати автолюбителям