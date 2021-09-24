Правила видачі водійських прав змінено. Що треба знати автолюбителям

В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень. Тепер в них з’являться нові позначки

Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер з’являться нові позначки в водійських правах, повідомляє видання finance.ua.

Нові позначки в водійських правах

Водійські права нового зразка, зокрема, міститимуть інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

пристосування транспортного засобу – тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо практичний іспит з водіння здавався на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то їздити на авто з механікою буде заборонено. Або якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

Процедура складання іспитів на нові водійські права

Внесено зміни і до процедури складання іспитів на отримання водійських прав в Україні. У разі відкриття відразу двох категорій іспит здається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

DE відносно D1E;

D відносно до D1;

CE відносно до C1E;

C відносно до C1;

A відносно до A1.

До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.