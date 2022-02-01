  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В України почали виробляти електромобілі. Оголошено ціни (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці електрифікували ЗАЗ - В України почали виробляти електромобілі. Оголошено ціни (відео)
    Українці електрифікували ЗАЗ
    фото: kozak-ev.com.ua

    Українська компанія організувала виробництво власних електромобілів на базі ЗАЗ «Таврія»

    В Україні почали виробляти власні електромобілі. Їх будуть на базі вітчизняних ЗАЗ - «Таврії».або «Славути» Хоча, теоретично, українські спеціалісти можуть створити електромобіль на платформі майже будь-якої сучасної моделі. Проте, найбільш бюджетним варіантом буде саме ЗАЗ.

    Звісно, що це не виробництво повного циклу, коли створюється власна модель. Однак бізнес-схема, коли використовується фактично готове авто, теж дуже поширена у автомобільному світі. Наприклад, Brabus будує свої автомобілі на базі Mercedes. А Alpina як «заготовку» використовує машини BMW.

    Український електромобіль на базі ЗАЗ називається Kozak EV. Одна з його фішок - цифрова панель приладів, яка пропонується як опція.

    Вартість залежить від ємності батареї. Версія з акумулятором на 12 кіловат-годин коштує $3,7 тис. Але це ціна без урахування вартості самого автомобіля. Тобто, ці гроші доведеться заплатити за комплектуючі, до складу яких входять мотор та акумулятор, зарядний пристрій та електричний обігрівач салону. Останній інтегровано в штатну пічку «Таврії».

    Такий електромобіль проїжджає від 100 до 130 кілометрів на одній зарядці.

    Наступна версія має батарею ємністю 16 кіловат-годин. Вона проїжджає від 140 до 160 кілометрів і коштує $4,4 тис.

    За топову версію доведеться заплатити $5,5 тис. Вона має батарею на 24 кіловат-години, що дозволяє проїжджати від 200 до 230 кілометрів.

    Характеристики Kozak EV

    Ємність батареї, кВт*г 12 16 24
    Максимальна швидкість, км/г 80 90 80
    Запас ходу, км:
    - місто 100 140 200
    - траса 130 160 230
    Час зарядки (220 в), годин 5-6 6-7 9-10

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В України почали виробляти електромобілі. Оголошено ціни (відео)