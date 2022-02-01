В України почали виробляти електромобілі. Оголошено ціни (відео)

Українська компанія організувала виробництво власних електромобілів на базі ЗАЗ «Таврія»

В Україні почали виробляти власні електромобілі. Їх будуть на базі вітчизняних ЗАЗ - «Таврії».або «Славути» Хоча, теоретично, українські спеціалісти можуть створити електромобіль на платформі майже будь-якої сучасної моделі. Проте, найбільш бюджетним варіантом буде саме ЗАЗ.

Звісно, що це не виробництво повного циклу, коли створюється власна модель. Однак бізнес-схема, коли використовується фактично готове авто, теж дуже поширена у автомобільному світі. Наприклад, Brabus будує свої автомобілі на базі Mercedes. А Alpina як «заготовку» використовує машини BMW.

Український електромобіль на базі ЗАЗ називається Kozak EV. Одна з його фішок - цифрова панель приладів, яка пропонується як опція.

Вартість залежить від ємності батареї. Версія з акумулятором на 12 кіловат-годин коштує $3,7 тис. Але це ціна без урахування вартості самого автомобіля. Тобто, ці гроші доведеться заплатити за комплектуючі, до складу яких входять мотор та акумулятор, зарядний пристрій та електричний обігрівач салону. Останній інтегровано в штатну пічку «Таврії».

Такий електромобіль проїжджає від 100 до 130 кілометрів на одній зарядці.

Наступна версія має батарею ємністю 16 кіловат-годин. Вона проїжджає від 140 до 160 кілометрів і коштує $4,4 тис.

За топову версію доведеться заплатити $5,5 тис. Вона має батарею на 24 кіловат-години, що дозволяє проїжджати від 200 до 230 кілометрів.

Характеристики Kozak EV