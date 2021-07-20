Оприлюднено фотографії українських доріг 100 років тому

На сайті «Фотографії старого Львова» з'явилися раритетні знімки доріг міста початку XX століття

Всупереч поширеній думці, що весь Львів був акуратно викладений бруківкою, насправді варто було «повернути не туди» і дорога перетворювалася в бездоріжжя. Про це свідчать фотографії, які з'явилися на сайті «Фотографії старого Львова».

Як пише місцеве видання, на Міжнародних шосейних гонках 1929 року, маршрут пролягав по 20-кілометровому відрізку дороги на Стрий. І організатори були змушені застосовувати поливальну техніку для зволоження старту і фінішу, тому що стартуючи машини піднімали такий пил, що глядачі на трибунах нічого не бачили.

Крім того, преса почтку 1930-х років неодноразово згадувала, що на легендарному Львівському Гран Прі могло бути значно більше зарубіжних учасників, якби не жахливі дороги, що ведуть до Львова.

Деякі учасники, побачивши стан доріг, поверталися назад, а ті, що все ж добиралися, заслуговували повагу тільки за те, що примудрилися доїхати до фінішу.