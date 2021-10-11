Пальне майбутнього? Водневий електромобіль встановив рекорд із далекобійності

На одній заправці воднем електрична Toyota Mirai проїхала більше тисячі кілометрів

Електричному седану Toyota Mirai вдалося проїхати на одній заправці більше тисячі кілометрів. І у даному випадку йдеться саме про заправку, а не зарядку. Адже у Mirai замість тягової батареї спеціальна установка, яка перетворює водень на електрику.

Рекордний заїзд водневого електромобіля Toyota відбувався у США.

У результаті поїздки Південною Каліфорнією, яка тривала два дні, седан подолав 1360 кілометрів – приблизно вдвічі більше, ніж Mirai здатна долати за паспортом.

Цей рекорд потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Представники Toyota відзначили: за таку ж саму поїздку автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння викинув би у повітря понад 300 кілограмів CO₂. У той час як єдиним «вихлопом» Mirai була вода.

Toyota Miarai – найбільш продаваний водневий електромобіль у світі. До складу його силової установки входить електромотор, що живиться від паливних елементів. Саме вони за допомогою водню і генерують електрику.

Віддача електродвигуна становить 182 кінські сили.

В Україні Toyota Mirai офіційно не продається. Але ентузіасти вже почали привчати українців до нового типу автомобілів та пального. На початку вересня 2021 року стало відомо, що перше Mirai отримала українські номерні знаки.

Коли в Україні з’явиться перша воднева заправка, дивіться за цим посиланням.