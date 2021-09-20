Україну готують до переходу на нове пальне. Анонсовано перші заправки

Вже наступного року в Україні може з’явитися перша заправка, яка продаватиме водень. Його використовують для електромобілів, що працюють на паливних елементах

В Україні з’явиться нове пальне для автомобілів – водень. Його використовують електромобілі на, так званих, паливних елементах. Водень потрібен для виробництва електрики, яка живить електричний двигун.

Розвитком водневою інфраструктури у нашій країні займатиметься асоціація «Українська воднева рада» (УВР).

«Ми очікуємо, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року», — підкреслив президент асоціації Олександр Рєпкін.

За його словами, до ради звертаються підприємці, які спеціалізуються на створенні водневої інфраструктури та будують заправні станції по всьому світу. Вони вже готові створювати заправки для водневих авто і в Україні.

Також на початку вересня УВР сертифікувала водневий автомобіль Toyota Mirai. Представники асоціації стверджують, що це перший водневий електромобіль на українських номерах. Хоча ще в квітні огляд Mirai з’явився на автомобільному каналі «2 Кінські сили». Однак той автомобіль не мав номерних знаків.

«Сертифікувавши перші водневі автівки в Україні, ми фактично вирішили chicken-and-egg problem. Що було раніше — курка чи яйце? У нашому випадку цей логістичний парадокс звучить так: чому не будують водневі заправки? Тому що немає машин на водні. А чому немає машин? Тому що немає водневих заправок. Команда Української водневої ради розв’язала цю майже філософську проблему», – зазначив Рєпкін.

Toyota Miarai – найбільш продаваний водневий електромобіль у світі. В травні 2021 року японський седан встановив новий рекорд пробігу на водні – на одній заправці електромобіль подолав понад тисячу кілометрів.

Для рекордного заїзду Mirai заправили, так званим, «зеленим» воднем. Енергію для його генерації отримують з поновлюваних джерел, що означає повну відсутність шкідливих викидів.

До складу силової установки Toyota Mirai входить електромотор, що живиться від паливних елементів. Саме вони за допомогою водню і генерують електрику. Віддача електродвигуна становить 182 кінські сили.

Запас ходу Mirai – 850 кілометрів. Це більше ніж у будь-якого сучасного батарейного електромобіля. Який електрокар на батарейках вважається найбільш «далекобійним» – дивіться за цим посиланням.

В Україні Toyota Mirai офіційно не продається.