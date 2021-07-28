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    Японці готують революцію в світі електромобілів

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    Концепт першого батарейного електромобіля Toyota - bZ4X - Японці готують революцію в світі електромобілів
    Концепт першого батарейного електромобіля Toyota - bZ4X
    Фото: Toyota

    Японські Toyota і Panasonic знизять вартість батарей на 50%, що призведе до значного здешевлення електромобілів

    Японські компанії Toyota і Panasonic оголосили про те, що спільними зусиллями зможуть знизити вартість батарей на 50 відсотків, повідомляє видання InsideEVs. Це допоможе здешевити гібридні і електричні автомобілі, щоб успішно конкурувати з аналогічними корейськими і китайськими моделями.

    У Toyota і Panasonic є спільне підприємство, в якому японський автовиробник володіє 51%, а виробник електроніки – 49%. На його базі і планується випускати нові літій-іонні батареї.

    Здешевити виробництво батарей планується вже в наступному році. А до 2025 року ставиться ще більш амбітне завдання – зменшити витрати на 65-70%. Однак багато фахівців сумніваються в можливості таких скорочень.

    Справа в тому, що більшу частину витрат – близько 60% – підприємство витрачає на сировину. Тобто на літій і кобальт, який росте в ціні через популярність електричного транспорту. Решта витрат – розробка, виробництво і інвестиції в заводи, які входять до кладу підприємства. Отже, у компаній досить мало можливостей для оптимізації.

    Проте японці не втрачають оптимізму. У 2020 році підприємство випустило майже півтора мільйона батарей, не дивлячись на складнощі, які пов'язані з пандемією. Більш того, планується встановити нові виробничі лінії.

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    Теги: Електромобілі Toyota
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    Японці готують революцію в світі електромобілів