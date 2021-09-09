Електромобілі подешевшають вдвічі. Японці готують «батарейну» революцію

Японська Toyota працює над новою батареєю для електромобілів, яка дозволить знизити собівартість машин вдвічі

Ілону Маску варто починати хвилюватися. Японці заявляють, що працюють над новим типом батареї, яка дозволить знизити собівартість електромобілів вдвічі. Про це повідомляє видання Green Car Reports.

Автор «батарейної» революції – Toyota. Виробник обіцяє вкласти $13,5 млрд до 2030 року на розробку нових акумуляторів.

Перспективні батареї вже знаходяться в розробці і незабаром ними можуть комплектуватися електричні кросовери Toyota bZ4X, чий дебют відбудеться у 2022 році. При цьому головним завданням стане зниження на 30% енергії, що витрачається на кілометр шляху. У теорії це дозволить робити батареї з меншою ємністю, тим самим знижуючи вартість всієї машини на ті ж 30%.

Але і це не межа. Глобальним завданням Toyota стало зменшення прайса на електромобілі рівно вдвічі. Решта 20% економії планується досягти шляхом зміни конструкції та матеріалів акумуляторів.

А найцікавіше те, що це дозволить зупинити загальну деградацію батарей. За підрахунками японців, за 10 років використання таких моделей запас ходу зменшиться лише на 10%.

Наразі у Toyota немає жодного батарейного електромобіля. Щоправда, компанія має модель на водні. Перший екземпляр «воднемобіля» навіть вже зареєстрували в Україні.