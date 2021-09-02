Без батареї та з рекордним запасом ходу: в Україні з’явився унікальний електромобіль (фото)

Вперше в Україні поставили на облік електричний автомобіль, який працює на водні та має рекордний для електрокарів запас ходу - 850 кілометрів на одній заправці

В Україні вперше поставили на облік електромобіль, в якому для живлення електромобіля не використовується акумулятор. Замість цього авто обладнано спеціальною установкою, що заправляється воднем. Мова йде про Toyota Mirai – найпопулярніший водневий електромобіль у світі.

Реєстрацією унікального для України електрокара займалася асоціація «Українська воднева рада».

«Ми з «Українською водневою радою» завезли в Україну та сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така автівка має українські номери! У 2019 році я пообіцяв, що це станеться, і зараз можу з гордістю представити результат», - написав на своїй сторінці у Facebook президент асоціації Олександр Рєпкін.

За його словами, процес сертифікації був складним та довготривалим. Пройшло півтора місяця, перш ніж «воднемобіль» отримав українські номери. Проте, за словами Рєпкіна, відтепер у всіх, хто забажає розмитнити водневу машину, процедура забере лише три дні.

«Тепер справа за поступовою розбудовою інфраструктури для водневого транспорту. Серед перших наших кроків буде сертифікація ще одного автомобіля та створення першої водневої заправки в Україні», - резюмував Рєпкін.

Toyota Miarai – найбільш продаваний водневий електромобіль у світі. В травні 2021 року японський седан встановив новий рекорд пробігу на водні – на одній заправці електромобіль подолав понад тисячу кілометрів.

Для рекордного заїзду Mirai заправили, так званим, «зеленим» воднем. Енергію для його генерації отримують з поновлюваних джерел, що означає повну відсутність шкідливих викидів.

До складу силової установки Toyota Mirai входить електромотор, що живиться від паливних елементів. Саме вони за допомогою водню і генерують електрику. Віддача електродвигуна становить 182 кінські сили.

Запас ходу Mirai – 850 кілометрів. Це більше ніж у будь-якого сучасного батарейного електромобіля.

В Україні Toyota Mirai офіційно не продається.