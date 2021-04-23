Подорожчання пального в Україні: як піднялися ціни за тиждень
З 16 по 23 квітня пальне на заправках подорожчало на 10-80 копійок
Роздрібні мережі АЗС, що працюють в середньому і «бюджетному» сегментах, в період з 16 по 23 квітня підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 10-80 копійок за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.
Мережа станцій «Авантаж 7» підвищила ціни на бензин на 50 копійок, а на дизель на 33 копійки. Таким чином, пальне в мережі подорожчав до:
- А-95 – 27,45 грн/л;
- А-92 – 26,45 грн/л;
- Дизель – 25,35 грн/л.
На станціях KLO подорожчало тільки дизельне пальне – на 20 копійок за літр – до 29,19 грн/л.
У мережах BVS і «Катрал» на 10 копійок подорожчали всі види бензинів. На Marshal дизельне пальне подорожчало на 2 гривні – до 26,80 грн/л.
Мережа «БРСМ-Нафта» підвищила ціни на бензини на 28 копійок, а на дизель – на 33 копійки. Отже ціни на пальне в мережі виросли до:
- А-95 – 27,34 грн/л;
- А-92 – 26,34 грн/л;
- дизель – 25,88 грн/л.
Mango відкоригувала ціни на бензини в середньому на 10 копійок на літрі.
Мережа станцій UPG підвищила ціни на бензин на 30 копійок. Пальне в мережі подорожчало до:
- А-95 – 28,20 грн/л;
- А-92 – 27,20 грн/л.
На станціях Chipo пальне подорожчало на 26-38 копійок.
Такі мережі як Sunoil і Prime підвищили ціни на паливо на 13-80 копійок.
Ціни на бензин та дизель на АЗС з 16 по 23 квітня, грн/л.
Ціни вказано в гривнях за літр.
|Мережа
|А-95
|ДТ
|Ціна
|Зміна
|Ціна
|Зміна
|ОККО
|29,99
|0,00
|29,99
|0,00
|WOG
|29,99
|0,00
|29,99
|0,00
|Авиас
|27,95
|0,00
|28,00
|0,00
|Укрнафта
|28,00
|0,00
|28,00
|0,00
|AMIC
|28,90
|0,01
|28,40
|0,02
|Shell
|29,14
|0,00
|28,89
|0,00
|SOCAR
|31,98
|0,00
|30,98
|0,00
|БРСМ-Нафта
|27,34
|0,28
|25,88
|0,33
|KLO
|29,49
|0,00
|29,19
|0,20
|Параллель
|29,80
|0,00
|29,80
|0,00
|Автотранс
|28,98
|0,00
|27,98
|0,00
|UPG
|28,20
|0,30
|25,90
|0,00
|SUNOIL
|27,85
|0,13
|26,92
|0,00
|BVS
|28,79
|0,10
|28,09
|0,00
|Chipo
|28,50
|0,38
|26,96
|0,26
|Катрал
|28,77
|0,10
|25,77
|0,00
|Авантаж 7
|27,45
|0,50
|25,35
|0,33
|Marshal
|27,00
|0,00
|26,80
|2,00
|Mango
|27,29
|0,10
|25,89
|0,00
|Prime
|27,70
|0,20
|25,70
|0,80
|Середня ціна
|28,64
|0,04
|28,24
|0,06
Дані: Консалтингова група «А-95»