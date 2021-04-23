Подорожчання пального в Україні: як піднялися ціни за тиждень

З 16 по 23 квітня пальне на заправках подорожчало на 10-80 копійок

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в середньому і «бюджетному» сегментах, в період з 16 по 23 квітня підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 10-80 копійок за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Мережа станцій «Авантаж 7» підвищила ціни на бензин на 50 копійок, а на дизель на 33 копійки. Таким чином, пальне в мережі подорожчав до:

А-95 – 27,45 грн/л;

А-92 – 26,45 грн/л;

Дизель – 25,35 грн/л.

На станціях KLO подорожчало тільки дизельне пальне – на 20 копійок за літр – до 29,19 грн/л.

У мережах BVS і «Катрал» на 10 копійок подорожчали всі види бензинів. На Marshal дизельне пальне подорожчало на 2 гривні – до 26,80 грн/л.

Мережа «БРСМ-Нафта» підвищила ціни на бензини на 28 копійок, а на дизель – на 33 копійки. Отже ціни на пальне в мережі виросли до:

А-95 – 27,34 грн/л;

А-92 – 26,34 грн/л;

дизель – 25,88 грн/л.

Mango відкоригувала ціни на бензини в середньому на 10 копійок на літрі.

Мережа станцій UPG підвищила ціни на бензин на 30 копійок. Пальне в мережі подорожчало до:

А-95 – 28,20 грн/л;

А-92 – 27,20 грн/л.

На станціях Chipo пальне подорожчало на 26-38 копійок.

Такі мережі як Sunoil і Prime підвищили ціни на паливо на 13-80 копійок.

Ціни на бензин та дизель на АЗС з 16 по 23 квітня, грн/л.

Ціни вказано в гривнях за літр.

Мережа А-95 ДТ Ціна Зміна Ціна Зміна ОККО 29,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 28,90 0,01 28,40 0,02 Shell 29,14 0,00 28,89 0,00 SOCAR 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 27,34 0,28 25,88 0,33 KLO 29,49 0,00 29,19 0,20 Параллель 29,80 0,00 29,80 0,00 Автотранс 28,98 0,00 27,98 0,00 UPG 28,20 0,30 25,90 0,00 SUNOIL 27,85 0,13 26,92 0,00 BVS 28,79 0,10 28,09 0,00 Chipo 28,50 0,38 26,96 0,26 Катрал 28,77 0,10 25,77 0,00 Авантаж 7 27,45 0,50 25,35 0,33 Marshal 27,00 0,00 26,80 2,00 Mango 27,29 0,10 25,89 0,00 Prime 27,70 0,20 25,70 0,80 Середня ціна 28,64 0,04 28,24 0,06

Дані: Консалтингова група «А-95»