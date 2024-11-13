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Porsche презентувала одразу два нових електромобілі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Porsche презентувала одразу два нових електромобілі
Porsche презентувала одразу два нових електромобілі Taycan
фото: Porsche

Taycan GTS та Taycan 4 завершили оновлення сімейства, яке тепер налічує 17 версій

На початку цього року електричний Porsche Taycan піддався плановому оновленню, але, як водиться, тоді на конвеєр стали далеко не всі версії. Поповнення гами йде поступово: у березні дебютував екстремальний Taycan Turbo GT, а зараз представлені ще два варіанти моделі – драйверський Taycan GTS та більш доступний седан Taycan 4. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оновлений Porsche Taycan GTS став помітно потужнішим. Два електромотори тепер видають сумарно 700 к.с. замість 598 к.с., хоча крутний момент знижений з 850 Нм до 790 Нм. Щоправда, максимальна потужність доступна лише на десять секунд у режимі Launch Control, а без нього електромотори можуть видати 605 к.с. замість колишніх 517 к.с.

Porsche Taycan GTS
Porsche Taycan GTS
фото: Porsche

Розгін з місця до 100 км/год займає 3,3 с, а позначка 200 км/год підкорюється електромобілю за 10,4 с. Максимальна швидкість не змінилася і становить 250 км/год. Зовні версія GTS відрізняється від родичів елементами декору Sport Design і 20-дюймовими колесами. Тяговий батареї ефективною ємністю 97 кВт*год має вистачити на 628 км пробігу за циклом NEDC.

Porsche Taycan 4 став найдоступнішою повнопривідною модифікацією у родині. Два електромотори видають 435 к.с., від 0 до 100 км/год електромобіль розганяється за 4,6 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Taycan 4 може бути задньопривідним, відключаючи передній електромотор для економії заряду батареї ємністю 82,3 або 97 кВт*год. У початкову комплектацію входять матричні фари, адаптивна пневмопідвіска та 19-дюймові колеса.

Porsche Taycan 4
Porsche Taycan 4
фото: Porsche

Taycan GTS та Taycan 4 завершили оновлення сімейства, яке тепер налічує 17 версій (з урахуванням різних типів кузова). Нові варіанти прибудуть до дилерів у першому кварталі 2025 року, проте замовлення можна оформити вже зараз. У Німеччині седан Porsche Taycan 4 коштує від 106 тисяч євро, а за драйверський Taycan GTS доведеться викласти щонайменше 148 тисяч євро.

Нагадаємо, що німецька автомобілебудівна компанія Porsche вирішила зупинити постачання автомобілів до Російської Федерації. 

 

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Теги: автомобіль автопарк Porsche

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