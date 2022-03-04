Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців

Поставки автомобілів в Росію припинилися

Німецька автомобілебудівна компанія Porsche вирішила зупинити постачання автомобілів до Російської Федерації. Про це інформує пресслужба німецького виробника. Як пояснили у компанії, таке рішення ухвалено через початок військового вторгнення в Україну.

«У зв’язку із ситуацією, що склалася, компанія негайно припинила поставки своїх автомобілів в Росію. Porsche засновує свої рішення на загальній ситуації, яка характеризується великою невизначеністю та поточними потрясіннями», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Porsche був змушений зупинити випуск автомобілів на своєму підприємстві в Лейпцигу через нестачу комплектів електричної проводки українського виробництва.

Раніше концерн Volkswagen, куди входять марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Комерційні автомобілі, Bentley, Lamborghini та Ducati, заявив про припинення постачання нових автомобілів до РФ.

У Росії компанія Porsche представлена в 20 містах із 26 центрами Porsche. Загалом у 2021 фінансовому році в Росію було поставлено 6262 автомобілі. Найпопулярнішою моделлю був Cayenne з 3431 одиницями (що становить понад 54%). На другому місці Macan з 1413 автомобілями (більше 22%). За минулий фінансовий рік культовий спортивний автомобіль 911 був переданий 375 клієнтам. Загалом у 2021 році Porsche поставив 301 915 автомобілів по всьому світу.

Також Porsche вирішив пожертвувати мільйон євро. Із цієї суми 750 000 євро підуть до UNO-Flüchtlingshilfe eV (Допомога біженцям ООН) – давнього партнера Volkswagen Group, який надає підтримку на місцях. Гроші спрямовуються безпосередньо до Агентства ООН у справах біженців, яке діє в Україні з 2014 року.

Генеральний директор Porsche Олівер Блюме каже: «Ми глибоко засмучені подіями в Україні. Багато людей потребують невідкладної допомоги не з власної вини. Тому ми робимо внесок і підтримуємо організації, які допомагають населенню на місцях».

Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».