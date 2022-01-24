В Україні з’явиться новий електромобіль Porsche. Оголошено ціни (фото)

На українському ринку з’явиться нова версія електричного Porsche Taycan – Sport Turismo

Porsche виведе на український ринок нову версію Porsche Taycan. Слідом за Cross Turismo, який «Главком» тестував минулого року, у нас з’явиться його спортивна версія – Sport Turismo.

Ці електромобілі багато у чому схожі. Але у Taycan Sport Turismo менший кліренс, а пластиковий позашляховий обвіс відсутній. Тобто, він не орієнтований на бездоріжжя, як Cross-версія.

Мінімальний об'єм багажника становить 446 літрів. Максимальний – зі складеними заднім рядом – 1,2 тис. літрів, також передбачено 84-літровий відсік спереду.

Загалом для моделі буде запропоновано п'ять версій. Перший представник сім'ї Taycan Sport Turismo, версія GTS, з'явиться на українському ринку наприкінці лютого 2022 року, але замовити машину можна вже сьогодні. Ціни на новинку стартують від позначки 3,9 млн грн.

У середині березня будуть доступні всі версії нового електромобіля. Базовим є задньопривідний Taycan Sport Turismo із силовою установкою потужністю 326 к. с.

Ціна на початкову модифікацію стартуватиме з 2,6 млн грн.

Повнопривідний Taycan 4S Sport Turismo отримує додатково другий електромотор, який сумарно видає 435 к. с.

На вершині модельної лінійки – Taycan Turbo S Sport Turismo потужністю 761 к. с. Ціна топового суперкара, якому під силу розігнатися з місця до 100 км/год всього за 2,8 секунди - від 5,4 млн грн.

Для моделі є два варіанти тягової батареї – стандартна і Plus ємністю 83,7 кіловат-години. Найбільший запас ходу має Taycan 4S Sport Turismo, який здатний проїжджати на одному заряді до 498 км за циклом WLTP.

Для Sport Turismo у Porsche вигадали нову опцію, якої раніше не було на інших електромобілях марки. Панорамний дах універсала отримав управління інтенсивністю автоматичного затемнення.

Також «панорама» отримала функцію захисту від електричних відблисків. Велика скляна поверхня розділена на дев'ять секцій, якими можна керувати індивідуально: окремі ділянки або весь дах можна зробити прозорими або навпаки.