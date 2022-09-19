«Шмурдяку все більше». Експерт розповів про тривожну тенденцію на ринку пального

Експерт прогнозує, що кількість нелегальних заправок в Україні зростатиме

У Києві дедалі частіше з’являються так звані заправні «бочки» – нелегальні заправки з пальним сумнівної якості. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Мамонти прилетіли або у податківців все під контролем! Київ. Дарницький район. Вулиця Канальна. На березі власне каналу, біля куширів, де раніше стояв циганський табір, несподівано фіксую забутий профіль – нову заправну «бочку».

Якщо говорити професійно, цей екземпляр відноситься до сімейства «дірочників» – досить поширеного у 2014-2015 роках, але потім знищеного антиводійською міською владою виду. А тепер цей справжній «мамонт» воскрес! Основна родова прикмета – роздавальна колонка стирчить з дірки (звідки й походить назва сімейства) у якійсь огорожі з вічнозеленого профнастилу», – йдеться у дописі.

Куюн розповів, що «АЗС», яку він побачив, мультипаливна – на ній є газ, бензин, дизель. І на усі види пального, окрім газу ціна є значно нижчою від ринкової. Експерт зауважив, що ціна на газ не знижена, бо цей вид пального «не можна розбодяжити».

«Вперше «підвисаю» від ціни на бензин – 39 грн/л. Для розуміння, ціна в опті сьогодні в центральному регіоні добряче завалюється за 40 грн/л. Це якщо продукт заводський, а бодяга з міні-НПЗ по 31-32 грн/л.

Недорогий, а точніше найдешевший на столичному ринку й дизель – по 48. Оптова ціна в Києві – 47-47,5 грн/л. А скраплений газ світиться за цілком ринковими 24,60. От за що люблю цей продукт – не можна його розбодяжити! Тому навіть у дірочників ціна, як у всіх», – зазначив він.

«Менеджер» цієї заправки не зміг нічого сказати про походження пального, яке продає. Однак копію ліцензії на торгівлю пальним чоловік все ж показав.

«Наближаюсь до окремо розташованої «каси» та «підвисаю» вдруге. Всередині цієї халабуди сидить чолов’яга (хай він мені пробачить), схожий на полоненого з відео, які зараз рясно викладають наші хлопці з Харківщини. Поруч з ним матрац з класичними жовтими «німбами». Впевнений, десь там ховаються й чайник з електроплиткою.

«Доброго вечора! Звідки пальне, де у вас тут куточок споживача?» – питаю.

Тепер вже явно підвисає «полонений». «Нічого немає, треба власникам дзвонити. Казали, що бензин з Румунії».

Все ж один документ там є: мабуть, щоб не було ніяких питань, прямо на колонці у файлику наліплена ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, підписана начальником управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Києві Романом Чепілко. Цікаво, цей топ-податківець хоча б бачив, якому диво-об’єкту дав життя? Чи не розгледів за строєм Франклінів?» – написав Куюн.

Директор консалтингової групи «А-95» також показав чек, який отримав на цій заправці. У ньому не міститься жодних даних про продавця пального.

«Касового апарату немає, на коліні виписали отакий «документ» без будь-яких атрибутів продавця.

Отже, незаконно розміщена заправка, продає скоріш за все бодяжний бензин та інші нафтопродукти невідомого походження та якості. Продають без будь-яких документів на пальне, касового апарату, тобто без будь-якої звітності», – написав він.

Куюн прогнозує, що подібні нелегальні заправки надалі з’являтимуться частіше.

«Бачу, що таке ностальжи скоро буде скрізь. Міні-НПЗ вже пихтять на всю, бодяги на ринку все більше. Зараз депутати ще акцизні пільги на біопальне хочуть ухвалити, то шмурдяку буде вдосталь. Повертаються «підзаборники» та «дірочники». Це все генерить кеш, який потече зголоднілим за час війни чиновникам, які, як бачимо, вже виписують ліцензії «мамонтам». Це крадіжка державних грошей, яка підриває обороноздатність. Ця сліпота та безпорадність податківців дивувала й раніше, а зараз крім як злочином таку недбалість назвати не можна», – наголосив він.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Як відомо, на початку повномасштабної війни, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.