Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального

Поновлення ліцензійного контролю над обігом пального, алкоголю та тютюну дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 вересня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність:

у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом;

виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

У Мінекономіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Додамо, що раніше голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував пропозицію зниження податків під час війни, яка лунає в політичних колах. За його словами, перш ніж обговорювати такий крок та його доцільність, треба відповісти на два питання: яка мета такого вчинку і за чий рахунок.