Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Уряд відновив ліцензійний контроль деяких видів діяльності
фото з відкритих джерел

Поновлення ліцензійного контролю над обігом пального, алкоголю та тютюну дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 вересня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність:

  • у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом;
  • виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.
  • діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

У Мінекономіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Додамо, що раніше голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував пропозицію зниження податків під час війни, яка лунає в політичних колах. За його словами, перш ніж обговорювати такий крок та його доцільність, треба відповісти на два питання: яка мета такого вчинку і за чий рахунок.

Читайте також: «10-10-10». Податкова реформа чи сон рябої кобили?
Теги: податки ліцензія Кабмін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарифи на тепло й воду для населення не будутьпідвищуватися
Кабмін ухвалив ціни на газ до кінця опалювального сезону
10 вересня, 15:22
Уряд виділить гроші для шкіл на підготовку до опалювального сезону
Кабмін виділить гроші школам на підготовку до опалювального сезону
27 серпня, 16:27
Уряд призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
31 серпня, 22:31

Економіка

Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Україна отримає транш ЄС розміром 3 млрд євро в жовтні
Україна отримає транш ЄС розміром 3 млрд євро в жовтні
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
Кабмін ухвалив ціни на газ до кінця опалювального сезону
Кабмін ухвалив ціни на газ до кінця опалювального сезону
Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових
Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
224K
У кількох областях прогриміли вибухи
129K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
71K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
70K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
49K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту