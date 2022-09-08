Тимошенко пояснила, в чому небезпека повернення акцизу на пальне

Лідерка партії «Батьківщина» пояснила, які наслідки для українців матиме повернення акцизу на пальне

Влада хоче повернути акциз на пальне, щоб спрямувати кошти з нього на будівництво доріг. Про це у своєму відеоблозі заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«З початку війни Верховна Рада ухвалила абсолютно правильне рішення і скасувала акциз на пальне. Акциз – це податок, який платиться на бензин, дизельне пальне, коли завозиться в Україну, а потім він входить у вартість пального, ви за це платите. Акцизний податок зняли тому, що людям, аграріям, військовим під час війни непосильно сплачувати цей акциз», – зазначила вона.

Водночас, за словами Тимошенко, повернення акцизу спричинить зростання цін на пальне та може порушити нормальне постачання пального в Україну.

«І крім того, у нас виник дефіцит бензину і дизельного палива. І зараз цей дефіцит фактично подолано. Але якщо вводиться акциз, не тільки бензин і дизельне паливо стануть дорожчими, десь буде вартість до 70 грн, а ще й усім, хто постачає з-за кордону дизельне пальне і бензин, доведеться до постачання заплатити акциз. А це величезні гроші. І у тих підприємців, які постачають сьогодні в Україну пальне, просто немає обігових коштів, щоб заплатити цей акциз. Це означає, що знову буде зупинено нормальне постачання пального в Україну», – пояснила вона.

Як зазначила лідерка «Батьківщини», кошти, отримані від запровадження акцизу на пальне, влада планує спрямувати у дорожній фонд.

«Чому забирають у армії, у аграріїв, у кожного з вас, ці гроші на дорожній фонд? Тому що вирішили у розпал війни повернутися до програми «Велике будівництво», у якій, як знають усі в політиці, відкати від 10 до 30 відсотків від сплачених з бюджету грошей», – сказала політикиня.

Також Тимошенко зазначила, що є ще один законопроєкт, №7669, який пов’язаний з відновленням «Великого будівництва». За її словами, відповідно до цього законопроєкту, всі доходи дорожнього фонду будуть направлені «не на відновлення інфраструктури, руйнованої війною, не на оборонку, як це зараз передбачено у бюджеті, а на таке собі вибіркове дорожнє будівництво».

Водночас Тимошенко зазначила, що на погоджувальній раді вдалося досягнути «тимчасового результату» і зняти ці два законопроєкти (№7668-д та №7669) з розгляду.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Як відомо, на початку повномасштабної війни, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.