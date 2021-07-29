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    Шотландці використовують віскі для виробництва пального

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    Glenfiddich виробляє пальне з віскі - Шотландці використовують віскі для виробництва пального

    Glenfiddich виробляє пальне з віскі

    Фото з відкритих джерел

    Відомий шотландський виробник віскі Glenfiddich заправляє свої вантажівки пальним, яке виробляється з віскі

    Чистий віскі на виході з дистилятора становить лише 10% від загального обсягу сировини, решта йде у відходи. У Шотландії десятки виробників віскі, що дозволяє деяким компаніям, як Celtic Renewables, скуповувати ці відходи та перетворювати їх на пальне. Інші ж виробники перетворюють відходи на пальне самостійно, як Glenfiddich.

    Частина відходів виробництва віскі продається на ферми у якості корму для худоби. Продукти життєдіяльності тварин, до речі, також можуть бути згодом перетворені на пальне. Однак ланцюжок можна скоротити, одразу переробляючи відпрацьоване зерно на біогаз, як робить це Glenfiddich.

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    Шотландці використовують віскі для виробництва пального
    Шотландці використовують віскі для виробництва пального
    Шотландці використовують віскі для виробництва пального
    Шотландці використовують віскі для виробництва пального

    Біогаз, отриманий в результаті анаеробного травлення залишків рідких відходів від процесу дистиляції, дозволяє Glenfiddich заправляти чотири вантажівки Iveco зі свого автопарку, який налічує 20 машин, однак у перспективі їх буде більше.

    Чотири вантажівки, що працюють на біогазі, спочатку були розроблені для роботи на рідкому нафтовому газі, а пізніше були перероблені для використання біогазу. Ці вантажівки використовуються компанією для транспортування свого віскі до заводів розливу та пакування в інших місцях Шотландії.

    За оцінками Glenfiddich, ці вантажівки виробляють приблизно на 95% менше вуглецю, ніж на будь-якому пальному з нафти. Чудовий спосіб турботи про довкілля та економії для виробника.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: пальне
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    Шотландці використовують віскі для виробництва пального