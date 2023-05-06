У Києві молодики влаштували стрілянину: що відомо

Для з'ясування обставин події поліціянти затримали всіх учасників конфлікту

У Києві правоохоронці затримали молодиків, які зі зброєю в руках з'ясовували стосунки. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Подія сталася 5 травня у Святошинському районі, звідки вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину.

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Екіпажі поліції, які оперативно прибули на місце, почули неподалік постріли. Відбувалася сварка між чотирма чоловіками віком від 19 до 29 років. Один з них тримав у руках зброю, а поряд, на землі, лежали стріляні патронні гільзи.

Для з'ясування обставин події поліціянти затримали всіх учасників конфлікту та викликали на місце слідчих Святошинського управління поліції.

Патрульна поліція поділилася відео з бодікамер правоохоронців.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київщини знайшли частину реактивного снаряду «Ураган».