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У Києві молодики влаштували стрілянину: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві молодики влаштували стрілянину: що відомо
Молодики вирішили з'ясувати стосунки за допомогою зброї
фото з відкритих джерел

Для з'ясування обставин події поліціянти затримали всіх учасників конфлікту

У Києві правоохоронці затримали молодиків, які зі зброєю в руках з'ясовували стосунки. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія сталася 5 травня у Святошинському районі, звідки вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину.

Екіпажі поліції, які оперативно прибули на місце, почули неподалік постріли. Відбувалася сварка між чотирма чоловіками віком від 19 до 29 років. Один з них тримав у руках зброю, а поряд, на землі, лежали стріляні патронні гільзи.

Для з'ясування обставин події поліціянти затримали всіх учасників конфлікту та викликали на місце слідчих Святошинського управління поліції.

Патрульна поліція поділилася відео з бодікамер правоохоронців.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київщини знайшли частину реактивного снаряду «Ураган».

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Теги: поліція ураган відео

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