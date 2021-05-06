  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Сталеві нерви: інкасатор дав відсіч озброєним нападникам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій дав відсіч озброєним нападникам - Сталеві нерви: інкасатор дав відсіч озброєним нападникам

    Водій дав відсіч озброєним нападникам

    Водій броньованого інкасаторського автомобіля не розгубився під обстрілом і дав відсіч озброєним нападникам

    Збройний напад із напруженим протистоянням, на щастя, закінчився без шкоди для життя чи здоров’я людей. А погані хлопці отримали відсіч від водія, який не розгубився у критичній ситуації.

    Про напад відомо небагато. Згідно з описом відео на YouTube, це був транспортний засіб, що 22 квітня здійснював перевезення готівки у Преторії, в Південно-Африканській республіці. На нього напала невідома група злочинців у седані Audi.

    Відео закінчується тим, що транспортний засіб зупиняється, а водій виходить, щоб виступити проти злодіїв, маючи рушницю в руці.

    Видання Times Live повідомляє, що в цей момент потенційні грабіжники втекли. У звіті також зазначено, що було дві підозрілі машини, а інкасаторський автомобіль був броньованим Toyota Land Cruiser.

    Теги: грабіжники Toyota Land Cruiser
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies