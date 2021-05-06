Сталеві нерви: інкасатор дав відсіч озброєним нападникам

Водій броньованого інкасаторського автомобіля не розгубився під обстрілом і дав відсіч озброєним нападникам

Збройний напад із напруженим протистоянням, на щастя, закінчився без шкоди для життя чи здоров’я людей. А погані хлопці отримали відсіч від водія, який не розгубився у критичній ситуації.

Про напад відомо небагато. Згідно з описом відео на YouTube, це був транспортний засіб, що 22 квітня здійснював перевезення готівки у Преторії, в Південно-Африканській республіці. На нього напала невідома група злочинців у седані Audi.

Відео закінчується тим, що транспортний засіб зупиняється, а водій виходить, щоб виступити проти злодіїв, маючи рушницю в руці.

Видання Times Live повідомляє, що в цей момент потенційні грабіжники втекли. У звіті також зазначено, що було дві підозрілі машини, а інкасаторський автомобіль був броньованим Toyota Land Cruiser.