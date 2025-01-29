Стало известно, какая страна вскоре полностью перейдет на электромобили

В Норвегии электромобили не облагаются налогом на добавленную стоимость и получают льготы по дорожному налогу

Норвегия может стать первой страной в мире, где новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе, будут полностью вытеснены с рынка. Об этом пишет CNBC.

Несмотря на значительные нефтегазовые резервы, Норвегия давно считается мировым лидером по внедрению транспорта, который работает на новых источниках энергии (NEV). Доля электромобилей в совокупной продаже новых автомобилей в этой стране выросла с менее 1% в 2010 году, до 88,9% – в 2024 году.

Как показывают данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, более 96% новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель этого года, были электрическими. Такие результаты приближают Норвегию к полному переходу на NEV и реализации задачи, впервые поставленной законодателями страны в 2017 году.

Заместитель министра транспорта страны Сесилия Книбе Кроглунд в интервью CNBC отметила, что решающую роль в переходе на новые технологии сыграла последовательная политика, направленная на поддержку распространения электромобилей, тогда как другие страны предпочли ввести меры по запрету использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В Норвегии электромобили не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта. Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие инфраструктуры для заряжания электромобилей.

Кроглунд называет эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн человек. Министр также отметила важность переноса успеха, достигнутого в распространении легковых NEV, на другие сегменты транспорта.

По словам Коглунд, в 2025 году Норвегия планирует полностью заменить городские автобусы электрическими, а к концу десятилетия довести долю большегрузных NEV до 75%.

К слову, согласно новому исследованию ученых из Стэнфордского университета, эксплуатация аккумуляторов электромобилей с частыми остановками, ускорениями и торможениями, а также паузами по несколько часов не приводит к ускоренному их износу, как считалось ранее. Наоборот, двухлетние испытания показали, что это позволяет батареям служить на треть дольше.