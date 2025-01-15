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В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
Українцям буде важче залишатись у Норвегії
колаж: Інформатор

Норвегія скоротила список небезпечних регіонів України

Норвегія розширила список українських регіонів, які не становлять небезпеки для населення. Відповідно, за словами українців, влада Норвегії вважає що більше ніж 70% України «є безпечними для проживання». Таким чином їхні мешканці не будуть вважатися біженцями в Норвегії та отримувати допомогу від держави. Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).

Зазначається, що до списку безпечних регіонів України наразі входять Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (крім Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області.

Раніше до списку входили лише західні області України. Наразі безпечними визнано всі регіони, крім південних, східних та Києва. Зміни почали діяти для тих, хто подає заяви, починаючи з січня 2025 року.

«Зміни стосуються тих громадян, які подали заявку на захист із 28 вересня 2024 року та не отримали відповіді до 13 січня, а також тих українців, які подали заявку з 13 січня»,– зазначають у відомстві.

У відомстві також уточнюють, що «безпечні» області є тими, де українська влада переважно контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний контроль і вплив.

Нагадаємо, у листопаді уряд Норвегії заявив, що більше не автоматично надаватиме притулок усім українцям, а заявники, які прибувають із Західної України, будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Зокрема, лише Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області вважалися безпечними, оскільки знаходяться далеко від зони бойових дій.

До слова, 47% опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни. Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi).

За останні 2,5 роки Норвегія, країна з населенням 5,6 млн осіб, прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж її північні сусіди.

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Теги: росія Норвегія українці притулок влада біженці

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