Строк служби акумуляторів електромобілів виявився на 40% більшим, ніж вважалося

Дворічні випробування науковців показали, що саме дозволяє батареям електромобілів слугувати довше

Згідно з новим дослідженням вчених зі Стенфордського університету, експлуатація акумуляторів електромобілів з частими зупинками, прискореннями та гальмуваннями, а також паузами по кілька годин не призводить до прискореного їх зносу, як вважалося раніше. Навпаки, дворічні випробування показали, що це дозволяє батареям служити на третину довше.

У статті, опублікованій у журналі Nature Energy, вчені зазначили, що середньостатистичному власнику електромобіля, можливо, не доведеться міняти акумулятор або купувати нову машину протягом кількох додаткових років. Це дозволяє заощадити гроші та продовжити термін служби транспортного засобу.

Хоча ціни на акумулятори знизилися приблизно на 90% за останні 15 років, вони, як і раніше, становлять майже третину вартості нового електромобіля.

До слова, китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі. Крім цього, деякі компанії переносять виробництво в Європу, щоб знизити собівартість авто.Запроваджені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібридні авто.