Норвегія посилено готується до війни

У Норвегії з'явилась нова концепція для підготовки суспільства до кризи та війни

Уряд Норвегії презентував концепцію підготовки країни у разі збройного конфлікту у випадку нападу Росії. Автори нових рекомендацій наголошують на необхідності створення «культури готовності до війни» серед норвежців. В основі концепції лежить принцип «всеосяжної готовності», згідно з яким плани оборони охоплюють усі галузі – суспільство, державне управління та економіку.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про збільшення чисельності норвезької армії та щорічний призов на військову службу замість нинішніх 8 тис. осіб до 12 тис. призовників. Повноваження та завдання цивільних силових структур, зокрема поліції, підлягають посиленню.

«В останні роки ми боролися з пандемією, екстремальними погодними явищами та кібератаками. «Біла книга про комплексну готовність» покликана підвищити здатність Норвегії запобігати таким ситуаціям та реагувати на них. Наше громадянське суспільство буде готове впоратися із кризою чи війною. Воно також повинне мати можливість підтримувати військові зусилля і протистояти складним загрозам», – заявив норвезький прем'єр, анонсуючи документ.

Крім того, законопроєкт відкриває можливість вимагати від осіб віком від 18 до 72 років виконувати «трудові завдання» під час війни. Міністр із надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Енгер Мель назвала цей план «історичним».

«Це історичний документ. Це поворотний момент для повної готовності в Норвегії. Ми залишаємо позаду період, у якому ми жили з 1990-х років, заснований на мирі між країнами. У майбутньому ми повинні планувати нову еру», – зазначила Енгер Мель.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні: це найбільша надана військова підтримка в історії країни.