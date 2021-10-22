Tesla отримала рекордний прибуток. Скільки заробила компанія Маска

У третьому кварталі 2021 року американська Tesla отримала рекордний прибуток

Tesla побила власний квартальний рекорд прибутку. У третьому кварталі 2021 року компанія Ілона Маска заробила $1,62 млрд. Про це йдеться у фінансовому звіті виробника.

Попередній рекорд компанії – $1,14 млрд – був встановлений у другому кварталі цього ж року.

Рекордними виявилися і квартальні продажі електромобілів. За липень–вересень Tesla відвантажила 241,3 тис. електричних машин, що на 72% більше ніж минулого року.

У цілому ж у 2021 році компанія відвантажила 630 тис. автомобілів. Це більше ніж за весь минулий рік, коли Tesla продала менше 500 тис. авто.

З фінансового звіту Tesla виявилися дві цікаві відомості. Компанія заробила $279 млн на продажах екологічних квот іншим автомобільним виробникам. А середня ціна електромобілів Tesla знизилася на 6%, оскільки компанія почала більше продавати недорогих моделей, таких як Model 3 та Model Y.

Єдина поразка компанії у 2021 року – Tesla поступилася званням виробника електромобілів з найбільшим запасом ходу. Кому вдалося «побити» рекорд Tesla Model S, дивіться за цим посиланням.