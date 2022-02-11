Українцям привезли дешевий електромобіль від відомої марки (відео, фото)

За даними ЗМІ, в Україні найближчим часом з’явиться маленький міський електромобіль, який коштуватиме €7 тис.

В Україні з’явиться електромобіль, який коштуватиме €7 тис. Це буде найдешевший новий електромобіль в Україні. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting із посиланням на власні джерела. За даними видання, перший екземпляр вже прибув до країни для сертифікації.

Мова йде про маленький міський електрокар Ami від відомої французької марки Citroen. Одразу відзначимо, що це дуже специфічна модель. І зациклить вона далеко не всіх. Але в деяких випадах Citroen Ami може стати непоганим вибором.

Характеристики Ami

Під підлогою електрокара встановлена батарея на 5,5 кіловат-години, яка живить електромотор. З ним Ami розганяється до максимальних 42 кілометрів на годину і проїжджає без підзарядки близько 75 кілометрів.

Зарядка акумулятора від побутової розетки займає три години.

У салоні – два крісла. Роль мультимедійного комплексу виконує смартфон.

Citroen позиціонує Ami як «практичне рішення для коротких поїздок в межах міста» і «альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам і громадському транспорту за розумною ціною».

У електрокара також є комерційна версія – My Ami Cargo. Вона створена для служб доставки, торговців та іншого малого та середнього бізнесу.

У електромобіля встановлений спеціальний модульний вантажний простір поруч із сидінням водія. Його об’єм 260 літрів, а вантажопідйомність – 170 кілограмів. Звісно, це небагато. У звичайного хетчбека багажник буде більше. Але не забуваємо, що My Ami Cargo – це електромобіль, який дозволяє, по-перше, економити гроші на пальному, яке постійно дорожчає.

По-друге, це компактний та екологічно чистий автомобіль. В довжину він менше 2,5 метрів.. Тож цей малюк може працювати там, де недоступне використання машин з двигуном внутрішнього згоряння. Тобто, My Ami Cargo – це скоріше альтернатива для кур’єрів на велосипедах та скутерах.

Конкуренти Citroen Ami

Ami – далеко не єдиний маленький бюджетний електромобіль, який можна купити в Європі. Наприклад, у 2021 році свою версію міського електрокара показав Opel. Називається модель Rocks-e.

Rocks-e фактично є копією Citroen Ami, тож він має ті самі характеристики:

два місця (водій та один пасажир);

запас ходу на рівні 75 кілометрів (за циклом WLTP);

максимальну швидкість на відмітці 45 кілометрів на годину;

електродвигун потужністю вісім кінських сил;

батарею ємністю 5,5 кіловат-години.

Які нові електромобілі можна купити менш ніж за €10 тис., дивіться за цим посиланням.