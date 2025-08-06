Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення

Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли. «Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Кабмін раніше виступив з ініціативою суттєвих змін у системі видачі та використання водійських посвідчень. Відповідний законопроєкт №8082 вже подано на розгляд до Верховної Ради. Основна мета законопроєкту – запровадити обмеження строку дії водійських прав відповідно до типу транспортного засобу, з найдовшим терміном у 15 років.

Як повідомлялося, з початку 2025 року в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ було проведено понад 302 тисячі практичних іспитів. Проте успішно впоралися з завданням лише 50,5 тисяч водіїв-початківців – 17%.