Головна Техно Авто
search button user button menu button

Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення

Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. 

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли. «Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Кабмін раніше виступив з ініціативою суттєвих змін у системі видачі та використання водійських посвідчень. Відповідний законопроєкт №8082 вже подано на розгляд до Верховної Ради. Основна мета законопроєкту – запровадити обмеження строку дії водійських прав відповідно до типу транспортного засобу, з найдовшим терміном у 15 років.

Як повідомлялося, з початку 2025 року в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ було проведено понад 302 тисячі практичних іспитів. Проте успішно впоралися з завданням лише 50,5 тисяч водіїв-початківців – 17%.

Теги: водій Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко: Митниця має стати сучасною сервісною службою
Уряд готує конкурс для відбору очільника митниці
1 серпня, 16:48
Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн
Уряд вніс до парламенту законопроєкт про підтримку сімей з дітьми: перелік змін
28 липня, 12:51
За словами Зеленського, мета аудиту – спрямувати максимум коштів на оборону України
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків
23 липня, 19:58
«Укрзалізниця» втретє з 2021 року здійснює велику закупівлю вагонів за кошти державного бюджету
«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото)
22 липня, 18:35
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
Жінка, яку збив на тротуарі працівник прокуратури, померла у лікарні
20 липня, 15:15
25-річний кермувальник ВАЗ, рухаючись по Олександрійському бульвару, допустив наїзд на малолітню дитину
У Білій Церкві водій на легковику збив дитину на пішохідному переході
17 липня, 08:17
Момент зіткнення потрапив на відео
ДТП на Бориса Гмирі. Кур'єр на електросамокаті «сів» на капот авто (відео)
16 липня, 16:45
Олена Івановська – докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом
15 липня, 21:44
Кабмін повідомив про впровадження програми «єЯсла»
50 тис. грн за народження дитини. Кабмін погодив законопроєкт
14 липня, 13:04

Авто

Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд
Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд
Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні
Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
Винен водій чи автопілот? Tesla постане перед судом за смертельну аварію
Винен водій чи автопілот? Tesla постане перед судом за смертельну аварію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8421
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5297
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4192
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua