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Уряд вніс до парламенту законопроєкт про підтримку сімей з дітьми: перелік змін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд вніс до парламенту законопроєкт про підтримку сімей з дітьми: перелік змін
Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Допологова допомога вагітним жінкам, які не застраховані в системі соціально страхування, становитиме 7 тис. грн щомісяця на одну дитину

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 13532, який передбачає підтримку сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Як зазначається, Мінсоцполітики пропонує встановити допологову допомогу вагітним жінкам, які не застраховані в системі соціально страхування, на рівні 7 тис. грн щомісяця на одну дитину. Одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тис. грн.

Крім того, допомогу по догляду за дитиною до одного року може отримати один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, що доглядає за малюком. Запропонована сума – 7 тис. грн щомісяця. Точний розмір встановить Кабмін.

«єЯсла» – допомога на догляд за дитиною від 1 до 3 років, якщо один із батьків працює. Розмір також визначатиме уряд. «Пакунок малюка» – зберігається як одноразова натуральна допомога. «Пакунок школяра» – одноразова грошова допомога на першокласників для купівлі шкільного приладдя та одягу.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону. Він має підвищити рівень народжуваності та допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою. Вагітним жінкам надаватимуть допологову підтримку (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим), а також допомогу для відновлення після пологів. Передбачається одноразова виплата 50 тис. грн кожній жінці після народження дитини.

До слова, уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Це грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина.

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Теги: Кабмін діти законопроєкт

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