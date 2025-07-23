Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків

Кабмін має провести аналіз інституційної та функціональної спроможності органів державної влади

Президент Володимир Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №544/2025.

У вечірньому зверненні глава нашої країни наголосив, що очікує від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум ресурсів на оборону України та її на стійкість. «І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо. І я дякую всім, хто підтримує, і залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити цю війну, зупинити це російське зло й забезпечити Україні достойний мир. І саме так, як усі ми це бачимо, – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це», – зазначив він.

Згідно з указом, Кабмін має провести аналіз інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України. Зокрема, здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності.

Також уряд має підготувати до 1 вересня 2025 року пропозиції щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності громадян України.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з Апаратом РНБО. Під час засідання Умєров заявив про проведення аудиту виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.

До слова, упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод.