ДТП на Бориса Гмирі. Кур'єр на електросамокаті «сів» на капот авто (відео)

Деталі аварії, інформація про стан постраждалих та обставини, що призвели до інциденту, уточнюються

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориса Гмирі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та кур'єра на електросамокаті. Відео інциденту, що шириться мережею, зафіксувало момент зіткнення, коли кур'єр під час маневру буквально «сів» на капот автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На кадрах видно, як під час зіткнення чоловік, що керував самокатом, опинився на капоті легковика. Після того, як авто зупинилося, кур'єр впав на землю. До нього одразу ж підбігли водій та пасажир автомобіля.

Деталі аварії, інформація про стан постраждалих та обставини, що призвели до інциденту, наразі уточнюються.

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Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події.

Раніше у Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.