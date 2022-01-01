Уряд готує зміни до правил дорожнього руху. Що треба знати водіям

МВС хоче зобов’язати водіїв змінювати шини та їздити з увімкненими фарами

Міністерство внутрішніх справ хоче зобов’язати водіїв змінювати шини на зимові та літні, а також постійно, у будь-який час доби та пори року, їздити з увімкненими фарами.

Інформація про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабміну про внесення відповідних змін у ПДР з’явилася на сайт міністерства.

«Реалізація проекту постанови дозволить урегулювати питання експлуатації в зимовий період часу транспортних засобів, обладнаних виключно зимовими та всесезонними шинами, а також установити порядок використання денних ходових вогнів (ближнього світла фар) під час руху механічного транспортного засобу», - сказано в повідомленні.

МВС вважає, що такі зміни призведуть до позитивного впливу на рівень безпеки дорожнього руху, зниження кількості аварій та підвищення відповідальності водіїв.

Проект доповнює правила дорожнього руху новими пунктами які визначають як відрізнити зимову гуму від літньої та всесезонної:

шина зимова – шина, що має на боковині маркування M+S, M.S, M&S, MS, DP та призначена виробником для експлуатації під час зимового періоду часу;

шина літня – шина, що не має на боковині маркувань зимової та всесезонної шини та призначена виробником для експлуатації під час літнього періоду часу;

шина всесезонна – шина, що має на боковині маркування All Seasons та призначена виробником для експлуатації під час літнього та зимового періоду часу.

Датами зміни шин визначено 1 жовтня та 31 березня. Очевидно, за задумкою спеціалістів МВС, усі водії повинні змінити шини на своїх транспортних засобах в один день.

За використання шин, які не відповідають сезону, поліція зможе штрафувати водіїв на 340 грн.

Що стосується постійного світла фар у будь-який час доби та пори року, у проекті сказано наступне: «на всіх механічних транспортних засобах під час руху повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар».

На думку спеціалістів МВС, це нововведення повинно зменшити кількість ДТП у світлу пору доби.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про всі зміни, які чекають на водіїв наступного року, ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також в Україні почали конфісковувати автомобілі. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.