В Києві вводять «автоштрафи» за несплату парковки. Коли почне діяти нововведення

Віталій Кличко розповів, коли в Києві почнуть автоматично виписувати штрафи за несплату послуг паркування

В Києві після послаблення суворих обмежень розпочне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко.

«Сьогодні контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий», – сказав пояснив Кличко.

Столичний голова вважає, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів.

Нагадаємо, що на час локдауну чиновники ухвалили рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним.

«Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення», – зазначив Кличко.

За словами міського голови задля комфорту водіїв розглядаються варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Джерело: 24 канал