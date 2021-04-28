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    В Києві вводять «автоштрафи» за несплату парковки. Коли почне діяти нововведення

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    В Києві автоматично штрафуватимуть за несплату парковки - В Києві вводять «автоштрафи» за несплату парковки. Коли почне діяти нововведення
    В Києві автоматично штрафуватимуть за несплату парковки
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко розповів, коли в Києві почнуть автоматично виписувати штрафи за несплату послуг паркування

    В Києві після послаблення суворих обмежень розпочне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко.

    «Сьогодні контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий», – сказав пояснив Кличко.

    Столичний голова вважає, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів.

    Нагадаємо, що на час локдауну чиновники ухвалили рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним.

    «Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення», – зазначив Кличко.

    За словами міського голови задля комфорту водіїв розглядаються варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Віталій Кличко Київ
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