В Україні помітили унікальний суперкар Ferrari за півмільйона євро

В Києві побачили один з найкрутіших суперкарів України – гібридний Ferrari SF90 Stradale

В Києві засвітився Ferrari SF90 Stradale – один з найкрутіших суперкарів України і, як стверджує видання «ТопЖир» перша подібна модель в Східній Європі.

Суперкар Феррарі зовсім недавно привезли в столицю на евакуаторі. У березні автомобіль поставили на облік і він отримав українські номери.

Ferrari SF90 Stradale називають найпотужнішим суперкаром в Україні. Його 4-літровий V8 твін-турбо і три електромотора сумарно розвивають 1000 кінських сил. До «сотні» автомобіль розганяється за 2,5 секунди.

Максимальна швидкість - 340 км/год.

Ferrari SF90 Stradale

SF90 Stradale може проїхати до 25 км в електричному режимі. Це один з небагатьох повнопривідних Ferrari. А ще у нього немає традиційної задньої передачі. Її замінюють електромотори в реверсі.

Також у авто активна аеродинаміка і карбоново-керамічні гальма.

Ціна Ferrari SF90 Stradale в Європі – приблизно півмільйона євро.