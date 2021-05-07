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    В Україні помітили унікальний суперкар Ferrari за півмільйона євро

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    Ferrari SF90 Stradale - В Україні помітили унікальний суперкар Ferrari за півмільйона євро
    Ferrari SF90 Stradale
    Фото: ТопЖир

    В Києві побачили один з найкрутіших суперкарів України – гібридний Ferrari SF90 Stradale

    В Києві засвітився Ferrari SF90 Stradale – один з найкрутіших суперкарів України і, як стверджує видання «ТопЖир» перша подібна модель в Східній Європі.

    Суперкар Феррарі зовсім недавно привезли в столицю на евакуаторі. У березні автомобіль поставили на облік і він отримав українські номери.

    Ferrari SF90 Stradale називають найпотужнішим суперкаром в Україні. Його 4-літровий V8 твін-турбо і три електромотора сумарно розвивають 1000 кінських сил. До «сотні» автомобіль розганяється за 2,5 секунди.

    Максимальна швидкість - 340 км/год.

    Ferrari SF90 Stradale
    Ferrari SF90 Stradale

    SF90 Stradale може проїхати до 25 км в електричному режимі. Це один з небагатьох повнопривідних Ferrari. А ще у нього немає традиційної задньої передачі. Її замінюють електромотори в реверсі.

    Також у авто активна аеродинаміка і карбоново-керамічні гальма.

    Ціна Ferrari SF90 Stradale в Європі – приблизно півмільйона євро.

    Теги: Ferrari
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