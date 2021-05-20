В Україні «спіймали» унікальний суперкар

В Одесі сфотографували спорткар Ferrari – унікальний для України

В Одесі сфотографували нестандартне купе Ferrari 458 Italia. Суперкар допрацювали в ательє Prior Design і він в Україні такий один.

Тюнінг Ferrari 458 Italia включає повністю нову передню частину зі збільшеними повітрозабірниками, карбоновий обвіс і задній спойлер. Також передбачені ковані диски золотистого кольору, а задні колісні арки розширені.

Технічна начинка залишилася без змін. Ferrari 458 Italia оснащений 4,5-літровим 570-сильним мотором.

Спорткар здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину.