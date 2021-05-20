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    В Україні «спіймали» унікальний суперкар

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    Ferrari 458 Italia - В Україні «спіймали» унікальний суперкар
    Ferrari 458 Italia
    Фото: topgir.com.ua

    В Одесі сфотографували спорткар Ferrari – унікальний для України

    В Одесі сфотографували нестандартне купе Ferrari 458 Italia. Суперкар допрацювали в ательє Prior Design і він в Україні такий один.

    Тюнінг Ferrari 458 Italia включає повністю нову передню частину зі збільшеними повітрозабірниками, карбоновий обвіс і задній спойлер. Також передбачені ковані диски золотистого кольору, а задні колісні арки розширені.

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    В Україні «спіймали» унікальний суперкар
    В Україні «спіймали» унікальний суперкар
    В Україні «спіймали» унікальний суперкар

    Технічна начинка залишилася без змін. Ferrari 458 Italia оснащений 4,5-літровим 570-сильним мотором.

    Спорткар здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину.

    Теги: Ferrari
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    В Україні «спіймали» унікальний суперкар