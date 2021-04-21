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    Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля

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    Opel Manta GSe ElektroMOD - Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля

    Opel Manta GSe ElektroMOD

    Зображення: Opel

    Німецький Opel презентував сучасну версію спорткара Manta, який отримав електричну силову установку

    Opel відродив культове для компанії купе – Manta. Аутентичний автомобіль випускався майже 20 років – з 19070-го. Але наприкінці 80-х його було знято з виробництва.

    І ось тепер німці вирішили повернутися до легендарної моделі. Компанія презентувала сучасну версію Opel Manta, яка отримала електричну силову установку та додаткову позначку у назві – GSe ElektroMOD.

    Електрокар отримав дизайн в ретро-стилі і сучасні технології, наприклад, дисплей Pixel-Vizor на місці решітки радіатора, на який виводиться різна анімація.

    Прем'єра новинки відбудеться 19 травня 2021 року.

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    Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля
    Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля
    Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля
    Німці відродили легендарну модель у вигляді електромобіля

    Від оригінального Manta електрокару дістався 2-дверний кузов з довгим капото. Оптика сучасна, як і силова установка. За попередніми даними, її запозичать у Mokka-e, який, до речі, нещодавно дебютував в Україні. Детально про цей автомобіль «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Ймовірно, мова йде про 136-сильний електромотор, який живить батарея ємністю 50 кіловат-годин.

    На дисплеї Pixel-Vizor може відображатися текстове повідомлення, логотип Manta у вигляді морського ската або емблему Opel.

    Теги: Електромобілі Opel
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