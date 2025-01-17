Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік

Бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку

Українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Нових бензинових авто придбали 27,9 тис., що на 2% менше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку знизилася із 47 до 40%. Серед лідерів переважають кросовери, а перше місце посіла Mazda CX-5.

Найпопулярніші нові авто з бензиновими двигунами в Україні за 2024 рік:

Mazda CX-5 – 1738 проданих авто.

Kia Sportage – 1582 од.

Renault Duster – 1553 од.

Skoda Octavia – 1278 од.

Hyundai Tucson – 1210 од.

Бензинових авто з пробігом купили 105,3 тис., що на 9% більше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку зросла з 45 до 47%. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а лідирує VW Golf.

Топ 5 найпопулярніших бензинових авто з пробігом в Україні за 2024 рік: