Водневий автомобіль здивував запасом ходу. Скільки можна проїхати на водні

На одній заправці водневий Hyundai Nexo проїхав близько 900 кілометрів – це рекорд для автомобілів цього типу

Водневі електромобілі виглядають дуже перспективним напрямком розвитку електричних авто. Заправляються вони набагато швидше своїх батарейних побратимів. До того ж мають непоганий запас ходу.

Останній тезис підтвердив Брендан Рівз – професійний гонщик, якому вдалося подолати на одній заправці приблизно 900 кілометрів. Спортсмен був за кермом Hyundai Nexo.

Nexo – електрична модель, яка замість батареї має спеціальну установку. Вона заправляється воднем та генерує електрику для двигуна.

За паспортом Nexo проїжджає на одній заправці 666 кілометрів (за циклом WLTP). Але Рівзу вдалося подолати більшу відстань. Бортові прибори зафіксували 887,5 кілометри. GPS, встановлений в автомобілі, показав ще більше – 903,4 кілометри. А за даними Google Maps Рівз проїхав 905 кілометрів.

Nexo здійснив поїздку приблизно за 13 годин із середньою швидкістю 67 кілометрів на годину. Під час подорожі автомобіль «з’їв» 6,27 кілограма водню.