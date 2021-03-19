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    Volkswagen підготував для Європи новий кросовер

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    Volkswagen Nivus - Volkswagen підготував для Європи новий кросовер
    Volkswagen Nivus

    В 2021 році в Європі стартують продажі нового кросовера на базі хетчбека Volkswagen Polo

    Volkswagen до кінця 2021 року виведе на європейський ринок новий кросовер – Nivus. Про це заявив генеральний директор німецького концерну Ральф Брандтштеттер.

    За словами топ-менеджера, нова модель для європейського ринку дебютує в другій половині нинішнього року, а її продажі повинні стартувати до початку зими.

    Volkswagen Nivus
    Volkswagen Nivus

    Кросовер розділив основні вузли і агрегати з седаном Virtus, який, в свою чергу, створений на базі Polo нового покоління.

    Новинка вже продається у Південній Америці. Там Volkswagen Nivus пропонують виключно з трициліндровим турбомотором робочим об'ємом один літр.

    Volkswagen Nivus
    Volkswagen Nivus

    На бензині він розвиває 116 кінських сил. А на етанолі потужність зросте до 128 «коней». Двигун працює в парі з 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

    Не виключено, що в Європі в лінійку двигунів увійде більш потужний 1,5-літровий мотор, що видає 150 кінських сил.

    Чи буде Volkswagen Nivus продаватися в Україні, поки що невідомо.

    Теги: Volkswagen Nivus
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