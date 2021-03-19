Volkswagen підготував для Європи новий кросовер

В 2021 році в Європі стартують продажі нового кросовера на базі хетчбека Volkswagen Polo

Volkswagen до кінця 2021 року виведе на європейський ринок новий кросовер – Nivus. Про це заявив генеральний директор німецького концерну Ральф Брандтштеттер.

За словами топ-менеджера, нова модель для європейського ринку дебютує в другій половині нинішнього року, а її продажі повинні стартувати до початку зими.

Volkswagen Nivus

Кросовер розділив основні вузли і агрегати з седаном Virtus, який, в свою чергу, створений на базі Polo нового покоління.

Новинка вже продається у Південній Америці. Там Volkswagen Nivus пропонують виключно з трициліндровим турбомотором робочим об'ємом один літр.

Volkswagen Nivus

На бензині він розвиває 116 кінських сил. А на етанолі потужність зросте до 128 «коней». Двигун працює в парі з 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

Не виключено, що в Європі в лінійку двигунів увійде більш потужний 1,5-літровий мотор, що видає 150 кінських сил.

Чи буде Volkswagen Nivus продаватися в Україні, поки що невідомо.