Як агресія Росії вдарить по водіях. Головні ризики для автомобілістів

У разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя водіїв суттєво зміниться

Від потенційного військового вторгнення Росії життя українських водіїв залежить більше, ніж їм здається. Чому так? Перше за все, тому що Україна знаходиться на російському енергетичному гачку. Тож, у разі повномасштабної війни Кремль, скоріш за все, намагатиметься тиснути на українську владу обмеживши поставки пального. Це призведе до різкого зростання цін.

Але є і інші ризики, пов'язані з воєнним станом.

Що буде з цінами на пальне

Незважаючи на російську агресію, Україна після 2014 року продовжила купувати нафтопродукти. Причому за деякими видами пального росіяни фактично є монополістами. Наприклад, за даними за січень 2022 року, Росія разом зі своїм сателітом Білоруссю контролює 75% українського ринку дизельного пального.

У цілому за останні п’ять років частка Росії в структурі імпортних нафтопродуктів на вітчизняному ринку не лише не скоротилася, але й постійно збільшувалася. За даними Державної митної службі, у 2015 році на поставки з РФ приходилось приблизно 22% від всього імпорту. У 2020-му росіяни поставляли вже більше третини імпорту. А разом з Білоруссю їх частка зросла з 67% до 72%.

Детально про те, як Росія фактично окупувало український ринок нафтопродуктів, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Отже, якщо РФ раз з Білоруссю, яка вже погрожувала Києву енергетичною блокадою, припинять постачати в Україну пальне, владі доведеться нарощувати поставки морем. А це, без сумніву, призведе до різкого зростання цін.

Наскільки можуть подорожчати бензин та дизель, питання відкрите. Але 50 грн за літр – цифра цілком реалістична.

Інші «сюрпризи» для водіїв

Але подорожчання пального – це не єдиний сюрприз для водіїв у разі великої війни. Не слід також забувати, що з початком повномасштабних бойових дій в Україні, скоріш за все, запровадять воєнний стан. А це означає одразу декілька наслідків для власників автомобілів:

рух транспортних засобів буде обмежено;

влада отримає право конфісковувати будь-які транспортні засоби у юридичних та фізичних осіб.

Також не слід забувати, що Україна вже почала мобілізацію резервістів. Серед затребуваних фахівців є і водії.