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    Кінець бензинових автомобілів. Світові автогіганти зробили гучну заяву

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    Світові автовиробники відмовляються від бензинових автомобілів - Кінець бензинових автомобілів. Світові автогіганти зробили гучну заяву
    Світові автовиробники відмовляються від бензинових автомобілів
    фото: Reuters

    Одразу шість великих виробників автомобілів зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних моторів

    Припинити випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння – таке зобов’язання взяли на себе одразу шість світових автомобільних виробників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Така гучна заява стала підсумком кліматичної конференції ООН у Глазго, яка пройшла минулого тижня.

    До числа автомобільних компаній, які зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів, увійшли:

    • Volvo Cars;
    • Mercedes-Benz;
    • Jaguar Land Rover;
    • Ford:
    • General Motors;
    • BYD.

    Ці компанії зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року.

    Проте не всі компанії поділяють оптимізм своїх колег. Так, наприклад найбільші виробники автомобілів у світі – Toyota та Volkswagen – відмовилися підписувати подібні зобов’язання.

    Не погодилися на такий крок і деякі країни. Наприклад, речник міністерства навколишнього середовища Німеччини заявив, що уряд поки що не підписуватиме подібних документів, адже поки що в країні немає однозначного ставлення до двигунів внутрішнього згоряння. Деякі компанії обіцяють створити для ДВЗ екологічне чисте пальне. Такий проєкт, наприклад, є у Porsche.

    За даними Міжнародного енергетичного агентства, на автомобілі, вантажівки, кораблі, автобуси та літаки припадає близько чверті всіх глобальних викидів вуглецю.

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    Теги: ООН Volkswagen Toyota Land Rover Porsche Volvo
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    Кінець бензинових автомобілів. Світові автогіганти зробили гучну заяву