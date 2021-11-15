Кінець бензинових автомобілів. Світові автогіганти зробили гучну заяву
Одразу шість великих виробників автомобілів зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних моторів
Припинити випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння – таке зобов’язання взяли на себе одразу шість світових автомобільних виробників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Така гучна заява стала підсумком кліматичної конференції ООН у Глазго, яка пройшла минулого тижня.
До числа автомобільних компаній, які зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів, увійшли:
- Volvo Cars;
- Mercedes-Benz;
- Jaguar Land Rover;
- Ford:
- General Motors;
- BYD.
Ці компанії зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року.
Проте не всі компанії поділяють оптимізм своїх колег. Так, наприклад найбільші виробники автомобілів у світі – Toyota та Volkswagen – відмовилися підписувати подібні зобов’язання.
Не погодилися на такий крок і деякі країни. Наприклад, речник міністерства навколишнього середовища Німеччини заявив, що уряд поки що не підписуватиме подібних документів, адже поки що в країні немає однозначного ставлення до двигунів внутрішнього згоряння. Деякі компанії обіцяють створити для ДВЗ екологічне чисте пальне. Такий проєкт, наприклад, є у Porsche.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, на автомобілі, вантажівки, кораблі, автобуси та літаки припадає близько чверті всіх глобальних викидів вуглецю.
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