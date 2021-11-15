Кінець бензинових автомобілів. Світові автогіганти зробили гучну заяву

Одразу шість великих виробників автомобілів зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних моторів

Припинити випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння – таке зобов’язання взяли на себе одразу шість світових автомобільних виробників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Така гучна заява стала підсумком кліматичної конференції ООН у Глазго, яка пройшла минулого тижня.

До числа автомобільних компаній, які зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів, увійшли:

Volvo Cars;

Mercedes-Benz;

Jaguar Land Rover;

Ford:

General Motors;

BYD.

Ці компанії зобов’язалися відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року.

Проте не всі компанії поділяють оптимізм своїх колег. Так, наприклад найбільші виробники автомобілів у світі – Toyota та Volkswagen – відмовилися підписувати подібні зобов’язання.

Не погодилися на такий крок і деякі країни. Наприклад, речник міністерства навколишнього середовища Німеччини заявив, що уряд поки що не підписуватиме подібних документів, адже поки що в країні немає однозначного ставлення до двигунів внутрішнього згоряння. Деякі компанії обіцяють створити для ДВЗ екологічне чисте пальне. Такий проєкт, наприклад, є у Porsche.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на автомобілі, вантажівки, кораблі, автобуси та літаки припадає близько чверті всіх глобальних викидів вуглецю.