ЗМІ: концерн Volkswagen продає Bugatti хорватам



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Свій сучасний вигляд компанія Bugatti отримала у 1998 році, після її купівлі концерном Volkswagen

Історія бренду Bugatti нараховує більш ніж 110 років

Видання Сarmagazine заявило про продаж бренду Bugatti хорватському виробнику електричних спорткарів Rimac. Журналісти посилаються на джерело у компанії Volkswagen, якій належить Bugatti.

Зазначається, що керівництво Volkswagen вже схвалило угоду, але ще немає схвалення на продаж від наглядової ради компанії.

Фактично, частина Bugatti буде належати VW Group навіть після ймовірного продажу компанії, – справа у тому, що Porsche, яка також належить концерну VAG, володіє 15,5% акцій Rimac.

Крім Bugatti, джерела також натякнули на можливий продаж Lamborghini, Seat, Italdesign і Ducati, якими зараз володіє Volkswagen. Згідно з новим звітом, компанія вже провела переговори з потенційними інвесторами про продаж цих брендів, але угода затяглася через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, компанію Rimac заснували в 2009 році. Натомість історія бренду Bugatti нараховує більш ніж 110 років, а свій сучасний вигляд компанія отримала у 1998 році, після її купівлі концерном Volkswagen.

До слова, Porsche планує випустити електричну Panamera.