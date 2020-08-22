У першому півріччі імпорт легкових авто в Україну знизився на 36%
За шість місяців на закупівлю нових і старих легкових автомобілів українці витратили майже $1,5 млрд
За перші шість місяців нинішнього року в Україну було завезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром у п'ятницю, 21 серпня.
Так, були імпортовані 37,6 тисячі нових легковиків (на 1,4% менше, порівняно з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. старих авто (на 41% менше).
У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили $726 млн, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі, еквівалентній $737,8 млн.
Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до $19,3 тис., тоді як роком раніше вона становила $18,9 тис, а середня митна вартість старої іномарки збільшилася на $1,1 тис. – до 4,7 тис. доларів.
Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в Україну залишається Японія. За шість місяців з Японії ввезли 8745 авто. На другому місці Китай (5736 шт.), третя позиція у Румунії (5351 шт.).
Старі автомобілі частіше купували в Німеччині. З січня по червень з цієї країни в Україну імпортували 38 991 старий легковий автомобіль. Зі США імпортували 32076 вживаних авто. З Франції прибуло 14218 старих легковиків.
Раніше повідомлялося, що в Україні за сім місяців поточного року виробництво автотранспорту обвалилося на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 2 122 одиниць.
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