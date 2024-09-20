В Україні вперше зареєстровано авторське право на твори з ілюстраціями штучного інтелекту

Використання генеративного штучного інтелекту розглядається як новий допоміжний засіб для розвитку креативної індустрії

Законодавство України наділяє авторсько-правовою охороною тільки ті зображення, що створені людиною

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР office) видав перші свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори, до яких включені зображення, що були створені за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє пресслужба ІР office.

Зокрема, йдеться про збірку зображень «Великодні листівки», де були використані зображення, згенеровані комп’ютерною програмою. Упорядник збірки зображень є Маргарита Бойко.

«Сьогодні використання генеративного штучного інтелекту розглядається як новий допоміжний засіб для розвитку креативної індустрії, а не лише як загроза для авторів та цієї індустрії», ‒ зазначила заступниця директора ІР office Любов Майданик.

Варто зазначити, що законодавство України наділяє авторсько-правовою охороною тільки ті зображення, що створені людиною.

«Якщо зображення утворені лише за допомогою платформ генеративного штучного інтелекту, то авторське право не виникає. Водночас Закон України «Про авторське право і суміжні права» дає можливість визначити права sui generis на такі зображення», – додала Любов Майданик.

Крім того, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій здійснив державну реєстрацію авторських прав та видав свідоцтва на дитячу книгу та збірку віршів, які проілюстровані зображеннями, згенерованими ШІ. Йдеться про дитячу книгу Анни Хорольської «Зачарована пригода Руфуcа» та збірку Андрія Сітнікова «Вірші незакінченої війни».

«Нині генеративний штучний інтелект стає помічником при створенні ілюстрацій для різного роду творів. При цьому авторсько-правова охорона поширюється лише на ту частину, яка створена людиною», ‒ додала заступниця ІР office.

До слова, США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть перший юридично обов'язковий міжнародний договір використання штучного інтелекту.

Як повідомлялося, в Оклахома-Сіті правоохоронці тестують штучний інтелект для написання звітів про злочини.