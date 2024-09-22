Ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит

Експерти прогнозують зниження продажів iPhone у поточному кварталі

Попри великі сподівання, початкові продажі iPhone 16 виявилися нижчими за очікування. Аналітики пов'язують це з розчаруванням покупців щодо Apple Intelligence – нового пакета функцій штучного інтелекту, який був однією з головних «фішок» нової моделі. Про це інформує Quartz.

За даними аналітика TF Securities Мінг-Чі Куо, за перші вихідні після запуску було продано близько 37 млн iPhone 16, що майже на 13% менше, ніж продажі iPhone 15 за аналогічний період минулого року.

Однією з причин низького попиту є поетапний запуск Apple Intelligence. Хоча деякі функції ШІ вже доступні в iOS 18, ключові інструменти, ексклюзивні для iPhone 15 Pro і вище, будуть запущені лише в жовтні у вигляді бета-версії.

Це розчарувало багатьох покупців, які очікували повноцінного функціоналу ШІ одразу після виходу нового iPhone. Дослідження показують, що лише 18% споживачів купують новий iPhone заради нових функцій, більшість же оновлює свої смартфони лише після того, як старі пристрої застаріють, будуть вкрадені або пошкоджені.

Крім того, Apple стикається з сильною конкуренцією на китайському ринку, де Huawei та інші місцеві виробники смартфонів пропонують привабливі альтернативи. Наразі ж компанія зіткнулася з несподіваним провалом на старті продажів своєї нової флагманської моделі.

Нагадаємо, стало відомо, коли iPhone 16 можна буде придбати в Україні.