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«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ
Вантажні тарифи «Укрзалізниці», перераховані у доларах, уже на 25-60% перевищують рівень 2019-2021 років
фото: uz.gov.ua

У питаннях тарифоутворення «Укрзалізниця» повинна дотримуватися принципу «клієнт платить лише за послуги, які споживає»

Державний монополіст «Укрзалізниця» повернулася до ідеї збільшення вартості залізничних вантажоперевезень – цього разу у вигляді так званої уніфікації (гармонізації) тарифів. У Кабміні узгоджують проєкт документа, що передбачає збільшення вартості перевезень будматеріалів на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%. Однак така «зрівнялівка» не відповідає принципам європейського тарифоутворення, пише GMK Center.

«Уніфікація» тарифів на вантажоперевезення «Укрзалізниці» – це встановлення однакових тарифів для всіх видів вантажів, незалежно від технології та вартості перевезення. У такого підходу відсутнє економічне обґрунтування, оскільки у кожної послуги є своя собівартість, і вона не може бути однаковою для всіх. Просте порівняння двох наймасовіших вантажів – руди і зерна – показує це наочно. Для перевезення руди потрібно набагато менше інфраструктури «Укрзалізниці», ніж для зернових у збірних поїздах. За оцінкою ФРТУ, за порівнянних річних обсягів перевезення, для забезпечення вивезення руди необхідно у 22 рази менше залізничних станцій і у 5 разів менше протяжності шляхів. Крім того, для вивезення зерна необхідна робота 20 сортувальних станцій із сотнями маневрових локомотивів, тоді як для перевезення руди сортувальні станції не потрібні взагалі», – вказують аналітики видання.

Тому має сенс розділити комплексну послугу перевезення на окремі послуги – наприклад, формування поїзда на станції навантаження, використання малодіяльної інфраструктури, перевезення локомотивом залежно від ваги поїзда. Адже витрати на перевезення тонни вантажу у поїзді, в якому окремий локомотив тягне один вагон, будуть у рази відрізнятися від перевезення у поїзді, де локомотив тягне 50 вагонів, кажуть опитані виданням експерти.

«Укрзалізниця» постійно апелює до «ринкових умов». Отже, вона має працювати, виходячи з економічно виправданих витрат на надання послуг. Тому що на ринку транспортних послуг клієнти платять економічно обґрунтовану ціну саме за ту послугу, яку вони споживають. На ринку транспортних послуг клієнти не субсидують перевезення інших вантажів. Саме це є базовим принципом тарифоутворення в Європейському Союзі», – наголошують у GMK Center.

Замість підвищення тарифів і збільшення навантаження на бізнес, експерти рядять «Укрзалізниці» розв’язати накопичені за багато років проблеми: операційну неефективність, корупцію під час закупівель, крос-субсидування збиткових пасажирських перевезень, велику збиткову малодіяльну інфраструктуру.

«На думку бізнесу, комплексна реформа тарифів на вантажоперевезення має передбачати виключення з тарифу субсидування збиткових пасажирських перевезень, усунення прив’язки до виду вантажу, замість якої буде реалізовано поділ тарифу на окремі послуги, та реалізацію принципу – споживач платить за ті послуги, які споживає. Бізнес має право голосу, бо внаслідок «гармонізації» витрати вантажовідправників можуть зрости ще на 10-15%, на додачу до рекордного підвищення тарифів у червні 2022 року. Сьогодні ж вантажні тарифи «Укрзалізниці», перераховані у доларах, уже на 25-60% перевищують рівень 2019-2021 років», – резюмують у GMK Center.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес українці технології перевезення

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