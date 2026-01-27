Головна Гроші Бізнес
Гетманцев назвав найбільших податкових ухилянтів. Ті обурилися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Депутат стверджує, що правоохоронці мають достатньо доказів, аби довести порушення з боку «Ябко»
фото: Liga.net

«Ябко» продає контрабандний товар, стверджує депутат. Мережа заперечує

Голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев стверджує, що мережа магазинів «Ябко» продає контрабандний товар та ухиляється від сплати податків. В інтервʼю «Главкому» депутат розповів, що не розуміє, чому правоохоронці не можуть довести до кінця відкриті справи проти ритейлера електроніки.

Гетманцев зазначив, що минулого року відбулося деяке гальмування процесу детінізації. Зокрема, він згадав про «найбільш кричущу ситуацію» на ринку ритейлу електроніки.

«Те ж «Ябко» вже стало «притчею во язицех». Вони фактично продовжують продавати контрабандний товар, а правоохоронцям чомусь не вдається довести до логічного завершення ті справи, які вже були відкриті. «Маркетопт», Spar та інші подібні мережі подрібнюються на тисячі ФОпів, уникаючи сплати ПДВ і провокуючи вимогу МВФ про скасування пільги з ПДВ для всіх без виключення ФОПів», – заявив він.

Депутат наголосив, якщо раніше мережу «Ябко» звинувачували в демпінгу по iPhone, то зараз ситуація значно змінилася, оскільки, за його словами, «зараз там ціни такі ж, як у «офіціалів».

«Я якраз завжди говорив про те, що від контрабанди, від «тіні» виграє не споживач, а «перекуп». Просто той, хто завозить по-білому, має меншу маржу, ніж той, хто завозить «вчорну». І ця різниця опиняється в кишені тих корупціонерів, які кришують таку діяльність», – пояснив політик.

Глава парламентського комітету вважає, що у правоохоронців і фіскальних органів достатньо повноважень, аби покласти край корупції.

«І мені здається, в мережі достатньо свідчень про роботу «Ябко» в «тіні». Вони офіційно не завозять жодного «айфона». Де вони їх беруть? Це ж очевидно. Але справа не тільки в «айфонах» і не тільки в «Ябко». Проте я не можу звинувачувати правоохоронні органи в якійсь особистій зацікавленості без доказів. Тому просто скажу, що працювати треба краще, бо «тінь» процвітає», – підсумував Гетманцев.

Коментар мережі магазинів «Ябко»

Мережа магазинів «Ябко» категорично відкидає публічні твердження про нібито продаж «контрабандної техніки» та роботу «в тіні».

Усі подібні заяви, озвучені публічно, не підтверджені жодними рішеннями судів, вироками або офіційними висновками контролюючих чи правоохоронних органів. Станом на сьогодні не існує жодного встановленого факту, який би доводив незаконний імпорт або реалізацію продукції мережею «Ябко».

Компанія працює виключно в правовому полі України, є одним із найбільших платників податків у галузі, офіційно декларує обороти, сплачує ПДВ, мито та інші обов’язкові платежі. За підсумками 2025 року компанія була включена до реєстру великих платників податків, що є об’єктивним підтвердженням прозорої фінансової моделі.

Твердження про те, що «Ябко» нібито «офіційно не завозить жодного iPhone», є маніпулятивними та такими, що не відповідають дійсності. Походження товару підтверджується повним пакетом митних та бухгалтерських документів, які неодноразово перевірялися відповідними органами.

Ми підтримуємо державну політику детінізації економіки та переконані, що боротьба з «тінню» має ґрунтуватися на доказах, процедурах і рішеннях суду, а не на публічних узагальненнях чи припущеннях, які шкодять діловій репутації легального бізнесу.

Публічне таврування компаній без доведених фактів не сприяє детінізації, натомість підриває довіру до ринку, державних інституцій і принципу правової визначеності. «Ябко» залишається відкритою до будь-яких перевірок у межах закону та закликає до професійного, фактологічного й відповідального діалогу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці провели обшуки у мережі «Ябко» у справі про ухилення від сплати податків.

