Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона

Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона
фото: MacRumors

Apple готується до ювілейного випуску iPhone у 2027 році та може суттєво змінити зовнішній вигляд та функції смартфона

Компанія Apple готується до 20-ї річниці запуску iPhone у 2027 році і, ймовірно, планує представити новий смартфон, який кардинально відрізнятиметься від дизайну останніх років. Хоча до виходу iPhone 20 (або, можливо, iPhone XX) залишається два роки, інсайдерські джерела вже розкривають шість ключових функцій, які можуть стати реальністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MacRumors.

Безрамковий дизайн із вигнутим дисплеєм

Apple прагне створити iPhone, який виглядатиме як ідеальна скляна плита. До 2027 року компанія, ймовірно, впровадить дисплей, який вигинається по всіх чотирьох краях пристрою. Це забезпечить повністю безрамковий візуальний досвід, хоча й може ускладнити використання захисних чохлів. Для цього Apple покращує довговічність, використовуючи, наприклад, Ceramic Shield 2.

Face ID та камера під дисплеєм

Для досягнення повністю скляного дизайну Apple необхідно позбутися «динамічного острова». Якщо повне розміщення під дисплеєм не вдасться, Apple може залишити невеликий виріз-діркопробивач лише для фронтальної камери, розмістивши Face ID під екраном.

Покращення OLED-дисплеїв

Ювілейний iPhone, ймовірно, отримає яскравішу та тоншу OLED-панель з технологією кольорового фільтра на інкапсуляції (COE) від Samsung. Ця технологія дозволяє видалити поляризаційну плівку, зменшуючи товщину дисплея та підвищуючи яскравість при меншому енергоспоживанні. Також планується додати шар розсіювання світла у формі кратера для рівномірної яскравості.

Революційні камери

Apple може оснастити камеру спеціальним HDR-сенсором (Fusion), здатним забезпечувати динамічний діапазон до 20 стопів, що можна порівняти з високоякісними кінематографічними камерами. Це дозволить фіксувати безпрецедентну кількість деталей у яскравих і темних ділянках за один кадр.

Модемний чіп, розроблений Apple

До 2027 року Apple планує повністю перейти на власні модеми, які мають перевершити модеми Qualcomm за швидкістю, функціональністю штучного інтелекту та енергоефективністю. Власна інтеграція апаратних компонентів повинна забезпечити значне підвищення ефективності для кращого часу роботи від акумулятора.

Новий чіп серії А та назва

Очікується, що ювілейна лінійка отримає 2-нанометровий чіп другого покоління (можливо, A21), який забезпечить ще більшу швидкість та ефективність. Ймовірно, Apple пропустить назву iPhone 19 і одразу перейде від iPhone 18 до iPhone 20 або iPhone XX.

Крім того, існує ймовірність, що вихід складаного iPhone (який раніше планувався на 2026 рік) може бути відкладено до 2027 року.

