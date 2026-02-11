РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Starlink став важливим засобом зв’язку

Делегація Росії в ООН заявила, що мережа SpaceX може порушувати Договір про космос 1967 року

Представники Росії та Ірану на засіданні комітету ООН у Відні заявили, що супутникова мережа Starlink компанії SpaceX порушує міжнародне право та «розмиває межу між комерційними та військовими технологіями». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Іран назвав роботу Starlink на своїй території «незаконною операцією», яка порушує суверенітет країни та є «несанкціонованим військовим використанням комерційної супутникової мережі». Російська делегація заявила, що мережа SpaceX може порушувати положення Договору про космос 1967 року, ратифікованого США та понад 100 іншими країнами. Цей договір зобов'язує операторів супутників враховувати інтереси інших космічних гравців.

«Використання великих супутникових мереж зосереджено в руках приватних компаній, і це навряд чи відповідає інтересам довгострокової стійкості космічної діяльності», – йдеться в заяві російської сторони.

Starlink налічує близько 9,6 тис. супутників та є важливим каналом зв'язку для Сил оборони України. Сервіс також використовували іранські протестувальники: Starlink дозволив їм координувати дії, коли влада заблокувала інші засоби зв'язку. Bloomberg пише, що іранці завезли контрабандою близько 50 000 терміналів.

Тегеран також оскаржує роботу SpaceX в Міжнародному союзі електрозв'язку в Женеві, стверджуючи, що мережа порушує правила, які забороняють використання телекомунікаційних послуг без дозволу національних урядів.

Росія вимагає міжнародних переговорів щодо обмеження кількості нових супутників та уточнення правил військового використання супутникових частот, зареєстрованих для комерційних цілей.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.