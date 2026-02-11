Головна Техно Девайси
search button user button menu button

РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Starlink став важливим засобом зв’язку
фото: Міноборони

Делегація Росії в ООН заявила, що мережа SpaceX може порушувати Договір про космос 1967 року

Представники Росії та Ірану на засіданні комітету ООН у Відні заявили, що супутникова мережа Starlink компанії SpaceX порушує міжнародне право та «розмиває межу між комерційними та військовими технологіями». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Іран назвав роботу Starlink на своїй території «незаконною операцією», яка порушує суверенітет країни та є «несанкціонованим військовим використанням комерційної супутникової мережі». Російська делегація заявила, що мережа SpaceX може порушувати положення Договору про космос 1967 року, ратифікованого США та понад 100 іншими країнами. Цей договір зобов'язує операторів супутників враховувати інтереси інших космічних гравців.

«Використання великих супутникових мереж зосереджено в руках приватних компаній, і це навряд чи відповідає інтересам довгострокової стійкості космічної діяльності», – йдеться в заяві російської сторони.

Starlink налічує близько 9,6 тис. супутників та є важливим каналом зв'язку для Сил оборони України. Сервіс також використовували іранські протестувальники: Starlink дозволив їм координувати дії, коли влада заблокувала інші засоби зв'язку. Bloomberg пише, що іранці завезли контрабандою близько 50 000 терміналів.

Тегеран також оскаржує роботу SpaceX в Міжнародному союзі електрозв'язку в Женеві, стверджуючи, що мережа порушує правила, які забороняють використання телекомунікаційних послуг без дозволу національних урядів.

Росія вимагає міжнародних переговорів щодо обмеження кількості нових супутників та уточнення правил військового використання супутникових частот, зареєстрованих для комерційних цілей.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Читайте також:

Теги: Starlink Іран росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
Вчора, 09:33
Кирило Верес не вірить у можливість швидких проривів на десятки чи сотні кілометрів без суттєвого послаблення української оборони
Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ
7 лютого, 15:15
Під обмеження потрапили 15 організацій, двоє осіб та 14 суден
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
6 лютого, 19:33
Центральний банк РФ фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
6 лютого, 06:36
Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink
Верифікація терміналів Starlink. Федоров звернувся до військових
4 лютого, 10:59
Росіяни продовжують інформаційну атаку проти України
Російська пропаганда поширює фейкові обкладинки французьких видань із Зеленським
2 лютого, 14:11
Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
Спецпосланець Путіна заявив про зростання підтримки позиції РФ після перемовин з Віткоффом
Спецпосланець Путіна заявив про зростання підтримки позиції РФ після перемовин з Віткоффом
21 сiчня, 00:45

Девайси

РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
Окупанти використовують родичів полонених для реєстрації Starlink
Окупанти використовують родичів полонених для реєстрації Starlink
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров
Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров
Як верифікувати термінали Starlink: оприлюднено інструкцію
Як верифікувати термінали Starlink: оприлюднено інструкцію

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua