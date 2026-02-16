Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну

Очікується дебют доступного iPhone 17e, оновлених MacBook Air і Pro, нових iPad та інтеграції функцій штучного інтелекту у майбутні пристрої компанії

Компанія Apple планує одразу кілька великих анонсів цієї весни. Серед очікуваних новинок: доступний iPhone, нові моделі iPad та оновлення лінійки комп’ютерів Mac. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами журналіста видання Марка Гурмана, у найближчі тижні Apple може представити нові ноутбуки та аксесуари для комп’ютерів. «Я очікую на дебют недорогого MacBook, нових MacBook Air, нових MacBook Pro та нові дисплеї Mac протягом наступних кількох тижнів», - заявив Гурман.

Також, за його даними, навесні можуть з’явитися оновлені Mac Studio, iMac та Mac mini. Очікується, що новий бюджетний MacBook виготовлятимуть із використанням оновленого технологічного процесу обробки алюмінію, що дозволить випустити пристрій у ширшій палітрі кольорів.

Серед мобільних новинок інсайдери називають доступний iPhone 17e, базову версію iPad нового покоління та iPad Air із чипом M4. Оновлення має торкнутися як продуктивності пристроїв, так і програмних можливостей.

Окремий акцент Apple робить на розвитку штучного інтелекту. Компанія планує інтегрувати генеративні ШІ-функції у свої продукти, зокрема оновлену Siri. За повідомленнями, Apple може використовувати моделі Google Gemini для роботи голосового асистента та інших інструментів.

Аналітики також прогнозують швидке зростання сегмента «розумних» окулярів із підтримкою ШІ. Очікується, що майбутні Apple Glasses можуть стати одним із драйверів цього ринку завдяки кільком ключовим технологічним перевагам.

Крім того, раніше компанія представила власну модель штучного інтелекту, здатну аналізувати та редагувати зображення майже на рівні людини, що може стати основою для нових функцій у майбутніх пристроях.

До слова, раніше з’являлися повідомлення, що Apple готує масштабні зміни до ювілейного iPhone, який можуть представити у 2027 році до 20-річчя лінійки. За даними інсайдерів, компанія розглядає безрамковий дизайн із вигнутим дисплеєм, камеру та Face ID під екраном, власний модемний чіп і новий процесор серії А. Також не виключається, що реліз складаного iPhone можуть перенести саме на ювілейний рік.

