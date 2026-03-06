Головна Техно Девайси
Окуляри Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів: усі деталі скандалу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Окуляри Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів: усі деталі скандалу
Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів
фото із сайту svd.se

Журналісти з’ясували, що відео, розмови та особиста інформація з окулярів Ray-Ban можуть використовуватися для навчання штучного інтелекту

Розумні окуляри Ray-Ban від компанії Meta збирають і передають на сервери чутливі дані користувачів, зокрема відео, голосові записи та особисті розмови, які можуть використовуватися для навчання систем штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведських медіа Svenska Dagbladet.

Як Meta збирає дані з окулярів

Журналісти досліджували, як Meta збирає, зберігає та використовує дані користувачів розумних окулярів. Для цього вони поспілкувалися зі співробітниками кенійської компанії Sama – підрядника Meta, який займається анотуванням даних для навчання штучного інтелекту.

Працівники Sama пояснили, що їхня робота полягає у перегляді відео, знятих окулярами, та позначенні об’єктів на зображеннях. Таким чином вони допомагають системам ШІ розпізнавати предмети, людей і дії.

Що бачать працівники, які навчають ШІ

Співробітники компанії на умовах анонімності розповіли журналістам, що серед відео часто трапляється дуже особиста інформація. «Ми бачимо все: від віталень до оголених тіл. Meta має такий контент у своїх базах даних. Дехто може зняти себе небажаним чином і навіть не знати, що ведеться запис», – розповіли працівники Sama.

За їхніми словами, відео інколи містять банківські реквізити, інтимні сцени або інші чутливі моменти з життя користувачів. Окрім цього, співробітники розшифровують голосові розмови користувачів із вбудованим ШІ-асистентом окулярів. Теми цих розмов, за їхніми словами, можуть стосуватися злочинів, протестів або інтимних фантазій.

Що показала перевірка окулярів Meta

Журналісти також відвідали магазини техніки у Стокгольмі та поспілкувалися з продавцями. Багато консультантів не змогли пояснити, які саме дані передаються під час використання окулярів і де вони зберігаються. Деякі продавці стверджували, що інформація зберігається локально у застосунку користувача. Однак журналісти, придбавши окуляри та провівши експеримент, встановили, що робота ШІ-асистента неможлива без передачі даних на сервери Meta.

Зокрема, обробка голосу, тексту, зображень і відео відбувається автоматично, і користувач не може повністю відмовитися від такого обміну даними. У своїй політиці використання ШІ Meta радить користувачам не ділитися інформацією, якщо вони не хочуть, щоб її використовували моделі штучного інтелекту.

Відповідь Meta на запити журналістів

Водночас компанія не уточнює, який саме обсяг даних аналізується, як довго вони зберігаються та хто отримує до них доступ. Журналісти звернулися до Meta із запитаннями щодо того, як компанія інформує користувачів про роботу окулярів, які фільтри використовуються для захисту приватності та як можна відмовитися від використання власних даних.

Через два місяці після запиту журналісти отримали відповідь від речниці Meta у Лондоні. У листі пояснювався лише механізм передачі даних з окулярів у мобільний застосунок, але прямі відповіді на поставлені запитання не надавалися.

До слова, компанія OpenAI розглядає можливість укладення контракту з НАТО для використання своєї технології штучного інтелекту в мережах Альянсу. Йдеться про розгортання систем на так званих «незасекречених» мережах організації.

