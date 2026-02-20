Творець штучного інтелекту готує «розумне залізо»: якими будуть нові гаджети від OpenAI

Йдеться про розробку розумного динаміка, можливо, розумних окулярів та розумну лампу

Компанія OpenAI, яка створила відомий ChatGPT, тепер планує випускати власну техніку. Вона працюють над розумною колонкою та іншими гаджетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією видання, компанія розробляє лінійку пристроїв, які мають замінити звичні смартфони та класичні голосові помічники. Зокрема, йдеться про розробку розумного динаміка, можливо, розумних окулярів та розумну лампу.

Повідомляється, що розумний динамік стане першим пристроєм, який представить OpenAI. Він, ймовірно, коштуватиме від $200 до $300.

Головна ідея – штучний інтелект, з яким можна спілкуватися голосом, як із живою людиною. Така колонка зможе не просто вмикати музику, а й розуміти складні прохання, бачити світ через камеру та допомагати у побутових справах.

Розумні окуляри, ймовірно, не будуть готові до масового виробництва до 2028 року.

Нагадаємо, компанія Google представила нову функцію Photoshoot у межах своєї експериментальної платформи Pomelli. Цей інструмент, який працює на базі штучного інтелекту, дозволяє будь-якому користувачеві перетворити звичайну фотографію товару на професійне зображення рекламного рівня з ідеальним освітленням, фоном та стилістикою бренду, не виходячи з браузера.